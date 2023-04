Asus annuncia un monitor da gaming e un sorprendente notebook OLED

Asus ha annunciato, al pari di Acer ed LG, una serie di nuovi prodotti, tra cui un mirabolante notebook e un intrigante monitor da gaming. Eccone le specifiche in una breve rassegna.

Il notebook Asus Zenbook S 13 OLED vanta, secondo il costruttore taiwanese, due primati. Il primo è quello di notebook da 13 pollici con OLED più sottile al mondo. Lo chassis, calibrato nei colori, Basalt Gray e Ponder Blue, è anche molto leggero, da 1 Kg. Questi risultati sono stati ottenuti in vari modi. Innanzitutto il display è un OLED multi-strato il cuo coperchio lavorato in CNC è del 30% più sottile del modello precedente e, ciò nonostante, integra una webcam Full HD con infrarossi.

La parte inferiore del notebook è assottigliata del 25%: in questo caso si è optato per una circuiteria con meno strati e più densa quanto a transistori: la scheda madre poi è provvista di una ventola ad hoc per ottimizzare la dissipazione del calore. L’attenzione all’ambiente è un’altra cosa molto importante in questo notebook: la tastiera ha un piano in lega di magnesio e alluminio Post Industrial Recyclate col touchpad in vetro che permette di assottigliare del 25% il piano tastiera.

Efficiente energeticamente (Energy Star), il notebook Asus Zenbook S 13 OLED impiega un coperchio che non ha richiesto l’uso di acidi, metalli pesanti o residui organici in quanto forgiato con alluminio in ceramica al plasma. Non manca anche l’impiego di plastica riciclata (anche da oceani) per tasti e altoparlanti.

Come specifiche, il display è un 13,3″ con formato a 16:10 e risoluzione 2880×1800 pixel (2,8K): si tratta di un pannello ASUS Lumina OLED NanoEdge (quindi con bordi corti), secondo un rapporto schermo-scocca all’85%, capace di 550 nits di luminosità, di 100% del color gamut DCI-P3, molto attento nela precisione del colore (Delta E<1, Pantone Validated), certificato DisplayHDR True Black 500, e volto a contenere l’emissione di luce blu (TÜV Rheinland).

La summenzionata webcam è una Full HD IR/3DNR/ALS con autenticazione Windows Hello. Lato audio vi sono microfoni con cancellazione AI del rumore e speaker con amplificazione smart che godono di un aumento del volume di 5.25 volte rispetto al passato (ASUS Audio Booster) e che beneficiano della collaborazione di Harman Kardon, e del supporto al Dolby Atmos.

Il touchpad Asus ErgoSense, di 9.5% più grande, misura 129x81mm. Sotto, viene celata una batteria da 63Wh e chipset Core i7 1355U / Core i5 1335U con GPU integrata Iris Xe. La RAM LPDDR5 5200MHz è da 32 GB mentre l’SSD PCIe Gen 4 arriva a 1 TB. Il Bluetooth arriva sino al 5.2 e il Wi-Fi 6E viene migliorato dal tool ASUS WiFi Master Premium. Come porte, l’array di bordo prevede “2x Thunderbolt 4 Tipo-C, 1x USB 3.2 Gen2 Tipo-A, 1x HDMI 2.1 (TMDS), 1x jack audio“.

Passando al monitor, quest’ultimo, prezzato a 1.299,00 euro, è il ROG Swift OLED PG27AQDM. Si tratta di un OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel), provvisto di trattamento antiriflesso via nano texture, adatto al gaming visto i 0,03 ms di tempo di risposta e i 240 Hz di refresh rate. Anche i professionisti dell’immagine ne saranno entusiasti vista la profondità colore a 10-bit, il 99% sulla gamma colore DCI-P3 del 99%, e la precisione colore pari a Delta E<2.

Beneficiato dal supporto al NVIDIA G-SYNC, questo monitor ha un’impostazione di luminosità uniforme quando si cambia la dimensione di una finestra più chiara ed è attento alla durevolezza: ha un sistema di dissipazione ad hoc e regola in modo intelligente la tensione, tal da scongiurare il pericolo di burn-in e da poter reggere una luminosità (1000 nit di picco) superiore del 17% rispetto al passato. La presenza della facile interfaccia del ASUS DisplayWidget Center permette di regolare col mouse, e non col menu OSD, le relative impostazioni.

Molto sottile di profilo, questo monitor ha porte come una DisplayPort 1.4, un paio di HDMI 2.0 e l’hub USB: poggia su un treppiede che permette di connettervi varie periferiche, come una webcam.