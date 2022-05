Hisense presente la sua prima Fire TV (in 4K QLED)

Ascolta questo articolo

Dopo aver presentato al CES 2022 la serie di smart TV U6H, nelle scorse ore Hisense ha annunciato una nuova gamma di TV intelligenti, la serie U6HF che, questa volta, abbracciando la piattaforma smart di Amazon, costituisce il primo ingresso nel mondo delle Fire TV per il noto brand cinese.

Somigliante esteticamente alla serie precedente, che resta in vendita, la nuova serie Hisense U6HF va a sfidare Insignia e Toshiba visto che, per ora nel solo taglio da 50 pollici, adotta la tecnologia QLED: il pannello impiegato, risoluto in 4K, contenuto tra cornici elegantemente sottili su 3 lati, gode del supporto agli standard HDR principali (Dolby Vision HDR, HDR10 anche plus), e dell’impiego delle tecnologie proprietarie ULED per potenziare movimento, contrasto, colori e luminosità. L’azienda non ha mancato di sottolineare, per la nuova arrivata, un contrasto profondo e immagini nitidissime, a fronte degli oltre 8 milioni di pixel vantati.

Purtroppo, la smart TV Hisense U6HF ha solo 600 nits di picco come luminosità e, quanto a refresh rate, si ferma a 60 Hz: in compenso, i gamers potranno contare su 3 benefici, tra cui l’ALLM, Auto Low Latency Mode, la frequenza di aggiornamento variabile, VRR, e la Game Mode Plus che, in pratica, va a ridurre i problemi di frame rate con le consolle recenti e riduce l’input lag.

Poggiata su un supporto in alluminio argento scuro, sul retro la smart TV Hisense U6HF schiera davvero tante porte, tra cui è possibile annoverare una USB Type-A, un’uscita audio digitale per le vecchie soundbar, una RJ45 per la LAN, l’ingresso per il cavo coassiale, la porta AV In, il jack per le cuffie e un poker di HDMI, con supporto ai segnali in 4K@60Hz: tra queste ultime, la prima gestisce anche il protocollo ARC (Audio Return Channel) e, di conseguenza, si presta a supportare le soundbar più moderne.

Grazie alla presenza di Fire TV integrato, sì da non dover sprecare alcuna delle 4 HDMI, è nativamente supportato il ricorso ad Alexa (tenendo premuto il pulsante sul telecomando in dotazione, al contrario del funzionamento hands free delle Fire TV Omni di Amazon) e vi sono anche la possibilità di disporre delle proprie streaming app preferite (es. Prime Video, Hulu, Netflix, YouTube TV, HBO Max) o di controllare la domotica compatibile (es. visualizzando lo streaming se qualcuno suonasse al campanello Amazon Ring o Blink). In preordine da oggi su Amazon USA, la Fire TV Hisense U6HF sarà spedita dal prossimo 24 Maggio, a fronte di un investimento pari a 529.99 dollari.