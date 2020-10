Grado GT220: auricolari tws iper autonomi dall’audio inconfondibile

Grado, famoso marchio dell’audio vintage con sede nel quartiere di Brooklyn, a New York, noto in tutto il mondo per i suoi giradischi, amplificatori, altoparlanti realizzati con cura artigianale, già da qualche anno (2018) si è interessata all’ambito del wireless, con le cuffie GW100. Maturata l’esperienza necessaria, e senza affrettare i tempi, ora è la volta del primo paio di auricolari true wireless, i Grado GT220, sfoggiati dall’impresa che, dal 1953, profonde una maniacale passione dell’output sonoro.

Gli auricolari Grado GT220, pur privi di cancellazione del rumore, via gommini siliconici e movimento “twist to lock”, assicurano una calzata perfetta che tenga lontani dal caos del trantran quotidiano: i driver da 8 mm (da 20Hz a 20KHz, 32 ohm), che certo non impattano sulla leggerezza (5 grammi) delle unità d’emissione, assicurano il tipico timbro accreditato a Grado, cioè con medi senza connotazioni, alti non distorti e quindi naturali, e bassi definitivi stante la loro estensione eccellente.

In risposta ai trend attuali, anche gli auricolari Grado FT220 beneficiano del Bluetooth 5.0 (AAC, SBC, aptX) per il collegamento alla sorgente audio, e dei controlli touch: questi ultimi sono resi possibili toccando le G poste sulle unità d’emissione, così da poter gestire la musica, il volume, le telefonate, ma anche il richiamo al concierge virtuale supportato dal proprio smartphone (che sia Google Assistant o Apple Siri).

Onde evitare che l’attività dell’utente sia interrotta sul più bello, le microbatterie in dotazione, da 50 mAh, assicurano ben 6 ore di autonomia, per poi far ricorso alla custodia (500 mAh) che, caricabile (in 2 ore) via microUSB Type-C o via pad wireless Qi, assicura a sua volta 5 cicli di ricarica (corrispondenti a 30 ore), portando il totale delle ore di funzionamento a 36, di modo che si possa partire per un breve viaggio senza l’ansia della ricarica.

Previsti in vendita a partire dal prossimo 15 Ottobre, gli auricolari Grado GT220 sono già pre-ordinabili per gli USA, sul sito ufficiale del brand, ove risultano attualmente prezzati a 259 dollari, una cifra importante che li mette in competizione con gli Yamaha TW-E7A, i Sony WF-1000XM3, i Sennheiser Momentum True Wireless 2, e gli AirPods Pro.