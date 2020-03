Domotica: Xiaomi presenta smart tv, router Wi-Fi 6 e purificatori d’aria

Assieme all’inedito Xiaomi Mi 10 Lite proposto quale accompagnamento dei Mi 10 in versione europea, dopo una toccata e fuga nel settore wearable con i True Wireless Earphones 2, Xiaomi ha colto l’occasione del suo evento di avvio fine settimana per proporre al Vecchio Continente anche diversi gadget in ambito domotica, tra cui una smart tv, un router avanzato, e un purificatore d’aria.

La Xiaomi Mi TV 4S 65” altri non è che la versione più piccola, con un 4K da 65 pollici, del modello da 75” visto a fine 2018: dietro il display, con ottimo angolo di visuale (178°), gratificante per il gaming (8 ms come tempo di risposta) e per i film (stanti gli standard di alta gamma HLG ed HDR10+), si cela un processore con 4 core A53 da 1.5 GHz ed una scheda grafica Mali-450, ambedue in grado di sfruttare 2 GB di RAM, mentre agli 8 GB di storage spetta il compito di ospitare le app preinstallate di Netflix, YouTube, Prime Video, e quanto si vorrà scaricare, in ottica video streaming, dal Play Store in dotazione ad Android TV.

Corredata da varie porte, tra cui due USB, tre HDMI, ed un esemplare a testa per DTM, AV, e S/PDIF, provvista della connettività Bluetooth e Wi-Fi, la smart TV Xiaomi Mi TV 4S 65” gratifica nell’audio mediante i due speaker stereo da 8W, ottimizzati col Dolby Audio ed il DTS-HD, mentre supporta il mirroring grazie all’integrazione di Chromecast e può essere gestita mediante i comandi impartiti ad Assistant.

Per accaparrarsi la nuova Mi TV 4S da 65 pollici bisognerà attendere la fine di Giugno, quando sarà disponibile per 649.99 euro, dopo – però – una settimana di promo, nel corso della quale, con l’aggiunta di 50 euro, si avrà diritto a un gift pack inclusivo di Mi LED Smart Bulb, Mi Air Purifier 3H, e Mi AIoT Router AC2350.

Mi Air Purifier 3H, nello specifico, vanta un volume d’aria filtrata (CADR), via HEPA, pari a 380m2 su una superficie di financo 45m2, col 99.97% delle microparticelle catturate, ed una qualità dell’aria che può essere costantemente monitorata sul mini display OLED, utile anche per impostare manualmente il dispositivo, altresì controllabile via Alexa/Assistant e, connesso al Wi-Fi monobanda (2.4 GHz), passando per l’app Mi Home. L’efficiente e poco energivoro (2-38W) purificatore d’aria targato Xiaomi potrà essere acquistato dal 30 Marzo, per le prime 24 ore, a 179.99, per poi passare stabilmente a 199.99 euro.

Mi AIoT Router AX3600 (connessione simultanea di 248 device, prossimamente a 119.99 euro), assieme al fratello minore (“solo” 128 device supportati in contemporanea, presto nel Bel Paese a 59.99 euro) Mi AIoT Router AC2350, forma una coppia di router attrezzati per la nuova connettività Wi-Fi 6, in dote a sempre più smartphone, oltre che alla domotica smart (AIoT).