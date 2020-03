True Wireless Earphones 2: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Xiaomi

Nello stesso evento in cui Xiaomi ha presentato la versione europea dei Mi 10 standard e Pro e, sempre con 5G, dell’inedito medio-gamma Xiaomi Mi 10 Lite 5G, il colosso cinese ha elargito anche un’ulteriore sorpresa, in termini di prodotti inediti, concretizzatasi nei nuovi auricolari senza fili Mi True Wireless Earphones 2.

Gli auricolari True Wireless Earphones di 2a generazione, degni eredi del modello apprezzato nel non troppo lontano Giugno del 2019, supportano il Bluetooth 5.0 quale strumento per assicurare una connessione rapida, efficiente, stabile, e a lunga gittata (10 metri) con lo smartphone di riferimento, al quale si associano rapidamente (Pop-up pairing) una volta estratti dalla custodia.

Caratterizzati da bassi profondi, i nuovi True Wireless Earphones 2 garantiscono una qualità audio di primo livello tanto quando si ascolta la musica, quanto durante le telefonate, in virtù dell’environment noise control, che provvede alla cancellazione del rumore, in modo da assicurare un sound sempre molto cristallino.

In quanto evoluti, gli auricolari senza fili True Wireless Earphones presentati da Xiaomi non si fan mancare varie feature smart, alcune delle quali volte ad aumentarne l’autonomia, come nel caso del rilevamento in/off che, alla sottrazione degli stessi dalla cavità auricolare, provvede a mettere la musica in pausa, per riprenderla quando ripristinati in sede. In più, giunge in dote al nuovo modello di wearable anche la tecnologia Double Tap, che, previo tocco rapido sulle superfici touch esterne, permette di chiamare in causa l’assistente vocale di riferimento, o di gestire la musica del telefono.

Preordinando gli Xiaomi Mi 10 standard e Pro, dal 28 Marzo al 6 Aprile, sarà possibile ottenere i True Wireless Earphones 2 gratis, in omaggio: tuttavia, per risparmiare sul loro prezzo finale, fissato dal 30 Marzo a 79.99 euro, è possibile approfittare dell’offerta lancio che, nelle prime 24 ore di commercializzazione, li vedrà venduti a soli 67.99 euro.