In attesa di poter apprezzare, al prossimo CES 2020, la sua nuova linea di ultrabook, display premium, soundbar e forni smart, la sudcoreana LG ha anticipato un nuovo prodotto destinato a far bella mostra di sé, nel Central Hall, allo stand numero 11100 del Las Vegas Convention Center: si tratta dell’LG Column Garden, concepito come il primo sistema di giardinaggio indoor del marchio.

Simile a un frigo di grosse dimensioni, il nuovo elettrodomestico LG è destinato a coloro che, secondo il responsabile LG per le applicazioni hi-tech domestiche, Song Dae-hyun, con sempre maggiore frequenza si volgono a un regime dietetico di tipo vegetariano: tuttavia, il prodotto può risultare indicato anche per chi, vivendo in città, desideri spesso cibo a km 0, o per coloro che, amando uno stile di vita sano, ambiscono a conoscere l’esatta filiera di quel che mettono in tavola.

Tecnicamente, LG Column Garden implementa una tecnologia di circolazione forzata dell’aria, anche per evitare il sorgere di cattivi odori, ed un’illuminazione a LED, energeticamente risparmiosa, in grado di adattare il livello luminoso interno all’ora reale del giorno, sì da assicurare una crescita quanto più naturale possibile alle erbe o verdure scelte. Il sistema di irrigazione, onde scongiurare la crescita di alghe, o infestanti, è munito di uno stoppino che eroga l’esatta quantità di acqua necessaria direttamente sui semi da portare alla crescita.

All’interno, LG Column Garden è in grado di supportare le esigenze alimentari di una famiglia di 4 persone, stante uno spazio sufficiente a contenere 24 vaschette di semina: ognuna di queste ultime contiene fertilizzanti, torba e – ovviamente – i semi, a scelta tra 20 diverse varietà di erbe/verdure (tra cui rientrano anche il basilico, vari tipi di lattuga, la cicoria, e la rucola).

Come ogni elettrodomestico smart, anche il set da giardinaggio indoor intelligente di LG potrà essere controllato da remoto, previo ricorso a una companion app, che permetterà di seguire in tempo reale lo sviluppo di ogni verdura o erba, ottenendo idonei consigli atti a massimizzare ogni fase della relativa crescita.