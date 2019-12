CES 2020: LG anticipa il forno smart InstaView ThinQ Range con Air Fry

Il colosso dell’elettronica di consumo, LG Electronics, è ormai impegnato a piene mani nel settore della domotica e dell’automazione domestica, basti pensare alle ultime soluzioni in fatto di lavatrici, lavasciuga, e frigoriferi smart. Proprio in quest’ambito, in attesa di mostrare anche altri prodotti al prossimo CES 2020 di Las Vegas, da Seoul è stato appena inserito un nuovo forno intelligente.

LG InstaView ThinQ Range con Air Fry, questo il lungo nome dell’elettrodomestico, adotta la tecnologia “InstaView” per evitare che l’utente – onde controllare l’avanzamento nella cottura delle pietanze cucinate – apra di continuo lo sportellino del forno, rallentando la cottura, alterando la lievitazione, e consumando energia: in pratica, basterà bussare un paio di volte al vetro del forno, perché i sensori di quest’ultimo procedano ad accendere le luci interne.

Ricorrendo alla feature “Air Fry” si potrà cucinare in modo più sano, evitando il frequente ricorso all’olio per le fritture, e fare più ordine, senza l’impiego di ulteriori sistemi di cottura, grazie alla tecnologia “True Convection” che, in sostanza, fa circolare ad alta velocità dell’aria calda, col risultato anche di ottenere piatti ben dorati e croccanti, pronti per essere gustati senza dover passare per la fase del pre-riscaldamento una volta tolti dal frigo.

In dote al forno intelligente LG InstaView Thinq Range con AirFry giungono in dote altre due tecnologie, che permettono di non pentirsi d’essersi messi ai fornelli, anche per pietanze elaborate: la prima, “EasyClean”, sfrutta dei getti di vapore, inoltrati per 10 minuti, onde rimuovere i residui di cibo meno tenaci, laddove la seconda, “Self Clean”, entra in campo per debellare gli schizzi più persistenti mediante l’impiego di un potente calore.

In quanto smart, il forno LG InstaView Thinq Range con AirFry beneficerà del supporto “Proactive Customer Care”, capace di fornire un’assistenza mirata in vista di eventuali problemi sulla cui comparsa si sarà debitamente pre-avvertito l’utente, e potrà essere controllato in due modalità.

Una di queste prevede il supporto ai comandi vocali di Google Assistant o Amazon Alexa per gestire il forno e la cottura dei piatti anche a distanza, magari quando si è in un’altra stanza in tutt’altro affaccendati, mentre la seconda passa per l’uso della companion app LG ThinQ che, aiutato l’utente nel trovare una ricetta su vari portali tematici (es. Tovala, Innit, SideChef), ne invia i passo-passo al forno, che da quel momento sarà in grado di autosettare tempi, modalità, e temperature per una cottura ottimale.