CES 2020: LG anticipa i display premium UltraFine, Ultragear e UltraWide

Nonostante manchi ancora qualche settimana all’inizio del CES 2020 di Las Vegas, sono sempre di più le aziende che – per bruciare sul tempo la concorrenza e guadagnarsi diversi giorni di hype – stanno anticipando i prodotti che esibiranno in fiera. Dopo Ninebot Segway è la volta di LG Electronics che, non paga di aver spoilerato un imminente forno smart, ha reso noti anche i display premium previsti per la nota kermesse, già vincitori del riconoscimento CES Innovation per le soluzioni tecniche, il design, e la qualità visiva.

Tutti i modelli candidati all’esibizione nell’apposito stand LG di Las Vegas, ovvero gli UltraFine, Ultragear, e UltraWide, sono accomunati da un array di porte in comune (una coppia di HDMI, una di USB, una sola DisplayPort), sebbene l’Ultragear possa fregiarsi anche di una Type-C e l’Ultrawide di una Thunderbolt.

UltraFine, Ultragear, e UltraWide

Indirizzato al mondo dei professionisti, anche grazie ai valori di refresh rate (60 Hz) e tempo di risposta (5 ms) vantati, l’LG 2020 UltraFine Ergo – un pannello LCD IPS da 31.5 pollici in 4K – piacerebbe anche ai gamers che in esso apprezzerebbero la sincronia tra il rendering del monitor e quello della GPU offerto dalla feature AMD Radeon FreeSync.

Decisamente luminoso, con i suoi 350 nits, tale display garantisce l’HDR 10 e la visualizzazione di oltre 1 miliardo di colori, incrociando la profondità del colore a 10 bit e la copertura al 95% della scala colore DCI-P3: in più, risulta munito di un ergonomico braccio di supporto per la regolazione sia nell’altezza che nell’angolazione desiderata.

Sempre in 4K, l’LG 2020 UltraGear punta ai gamers, in virtù di un refresh rate elevato (144 Hz) e di un tempo di risposta quasi istantaneo (1 ms). Basato su un pannello LCD IPS da 27 pollici, questo display migliora la luminosità (450 nits), la gamma colore (98% sulla scala DCI-P3), ed il contrasto, grazie all’escamotage di assorbire la luce in eccesso, applicando delle apposite nanoparticelle ai LED della retroilluminazione.

L’ultimo modello, l’LG 2020 UltraWide, un IPS da ben 37.5 pollici, è sostanzialmente un Ultragear, quindi sempre 4K, curvo, in modo da offrire una sensazione di immersività nel gaming anche a coloro che non ricorreranno ad un più isolante visore per la realtà virtuale.