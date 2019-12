CES 2020: Ninebot Segway anticipa uno scooter e un ciclomotore elettrici

Ninebot, realtà cinese della mobilità green nota per i suoi monopattini elettrici e per l’acquisizione dell’americana Segway, nel corso di un evento tenuto in patria ha annunciato una coppia di veicoli a due ruote, ovviamente elettrici, che – assieme a diversi concept – porterà in esibizione all’edizione 2020 del CES di Las Vegas, ove ne renderà noti i mercati di distribuzione ed i prezzi.

Di questi, il primo è rappresentato dall’eScooter, uno scooter elettrico resistente al contatto con l’acqua realizzato in 5 varianti, unite dalla personalizzazione in 100 mila diverse combinazioni cromatiche, da fari a LED, da un sellino con vano porta-oggetti sottostante per il casco, dalla strumentazione digitale, e da feature smart (connessione, aggiornamenti OTA, sistema antifurto con localizzazione a triplo GPS).

La versione più economica sarà la E80C, in quanto dotata di una batteria con datata tecnologia a piombo che gli permetterà di raggiungere la velocità di punta di 50 km/h e un’autonomia di 90 km: grazie alla batteria agli ioni di litio, invece, i modelli E90 ed E100 arriveranno a 100 km d’autonomia, con velocità massime rispettivamente da 55 e 60 km/h.

Tralasciando la già ragguardevole E125, accreditata di 120 km d’autonomia con speed massima a 75 km/h, il clou si avrà con la doppia batteria dell’E200P, che porterà in dote picchi di 100 km/h, percorrenze financo di 200 km, e un’accelerazione da ferma a 40 km/h in 3 secondi (con un impeto tenuto a bada da una coppia di freni a disco).

eMoped, infine, è una sorta di bici elettrica smart (o ciclomotore a pedali elettrico), caratterizzata da un sistema di sblocco via NFC (il cosiddetto “airlock”) attivo su tutte le 3 varianti previste: queste ultime, pur unite nella velocità di punta, a 24 k/h, si distingueranno per una differente autonomia, rispettivamente sostanziata in 38, 60 e 74 km (per il modello C80).