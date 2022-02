Bravia XR A75K: ufficiale la nuova serie di smart TV OLED di Sony

Dopo la serie A95K svelata al CES 2022, il marchio nipponico Sony ha annunciato, nelle scorse ore, però ancora senza dati su prezzi e disponibilità, una nuova serie di smart TV all’interno della gamma Bravia XR, rappresentata dalla A75K, cadenzata nelle diagonali da 55 (55A75K) e 65 (65A75K) pollici.

Esteticamente un po’ meno ricercata con cornici leggermente meno compatte ma sempre metalliche, bordi arrotondati e piedini a zampe di gallina abbastanza spostati sui margini laterali, magari per accogliere al centro una soundbar, la serie Bravia XR A75K adotta pannelli OLED UHD a 10-bit forniti da LG Display con una matrice WRGB, e 100 / 120 Hz di refresh rate, in grado di supportare video nei formati HDR10, Dolby Vision e HLG.

Il motore elaborativo delle TV Bravia XR A75K, rappresentato dal Cognitive Processor XR, si occupa di ottimizzare il contrasto (XR OLED Contrast Pro), ampliare gli spazi colore (XR Triluminos Pro), migliorare contrasto, colori e dettagli sugli elementi chiave dell’immagine in HDR (XR HDR Remaster e Super Resolution 4K XR), di compensare il moto riducendone la sfocatura (XR OLED Motion), e di portare alla risoluzione nativa dello schermo le immagini meno definite (XR Upscaling 4K).

Tra le modalità, in favore dell’hub Bravia Core per lo streaming proprietario in qualità (per bitrate) Blue-Ray, è presente la BRAVIA Core Calibrated Mode che promette fedeltà nella resa senza il bisogno di regolazioni mentre, grazie al sensore di luce ambientale, si ottiene una regolazione automatica dei settings (Ambient Optimization), anche in favore dei contenuti visti su Netflix (Netflix Adaptive Calibrated Mode).

Lato audio, la serie Bravia XR A75K adotta un sistema downgraded, l’Acoustic Surface Audio, con due attuatori dietro lo schermo, grazie ai quali il suono viene emesso dalla vibrazione del vetro, con tanto di supporto al Dolby Atmos: ancora in ambito audio, non mancano la compensazione della stanza (Acoustic Auto Calibration), quale autocalibrazione sonora, le funzione Acoustic Center Sync (per usare la tv come speaker centrale, ad es. con l’home theatre HT-A9 e le soundbar HT-A7000/HT-A5000, e 360 Spatial Sound (audio immersivo, in associazione con uno speaker indossabile SRS-NS7).

Animata da Google TV, la serie Bravia XR A75K beneficia (via microfono del telecomando) di Google Assistant (e di Alexa, via speaker esterno), di Chromecast, del Play Store e, in ottica Apple, del supporto ad AirPlay ed HomeKit. Ancora in ambito smart, spicca la compatibilità con le webcam opzionali Bravia Cam, per le videochiamate, le air gesture, lo spegnimento automatico (quando lo spettatore si sia allontanato per diverso tempo) e la miglior direzionalità dell’audio.

Lato porte, sono presenti anche due HDMI 2.1 (una delle quali con eARC), con supporto a VRR, ALLM, UHD@120Hz, e gamers stuzzicati anche mediante Auto Genre Picture Mode/Auto HDR Tone Mapping.