Blaupunkt presenta un pool di 4 nuove Android TV low cost

Dopo una lunga assenza dai radar hi-tech, il quasi centenario marchio tedesco Blaupunkt è tornato a far parlare di sé in India, come nel caso degli auricolari BTW Air, mettendo in campo una nuova serie di smart TV CyberSound, grazie alla collaborazione col licenziatario Super Plastronics Pvt Ltd, già noto per analoghe iniziative intraprese con Thomson e Kodak.

La nuova CyberSound Series di Blaupunkt si sostanzia in un poker di modelli con particolare focus sulla resa sonora, accomunati da alcune specifiche tecniche, tra cui la presenza del processore ARM Cortex A53, il Bluetooth 5.0, ed uno storage da 8 GB sul quale archiviare le principali applicazioni di streaming, scaricabili dal Play Store, lascito del sistema operativo Android TV, fornito da Google assieme all’integrazione di Chromecast per il mirroring da smartphone e PC ed al supporto ai comandi vocali verso Assistant. Altro minimo comun denominatore del nuovo assortimento è rappresentato dalle porte, comprensive di tre HDMI e di un paio di USB.

Caratterizzati da un design quasi privo di cornici i modelli da 32 e 42 pollici, rispettivamente HD Ready e FullHD, dispongono di 1 GB di RAM e della versione 9 di Android TV: sul piano dell’output sonoro, già beneficiato dalla tecnologia audio Edge-Free, sono presenti due speaker per un totale di 40 watt. Conservando il design bezel less, la smart TV Blaupunkt CyberSound da 43 pollici, risoluta in UHD 4K, migliora la resa sonora, ottenuta dai 4 speaker per un totale di 50 watt, grazie alla presenza del DTS TruSurround e del Dolby Digital Plus, oltre che del decoder multi-stream MS12 nato per migliorare le tecnologie Dolby (Atmos e Digital Plus). In quest’iterazione, la RAM sale ad almeno 2 GB, ed la versione di Android TV in servizio è la decima.

La risoluzione UHD 4K tocca in dote pure al modello CyberSound da 55 pollici che, mutuando la scheda tecnica del modello precedente, può vantare 2 GB di RAM, 8 GB di storage, Android TV 10, e quattro speaker ottimizzati per riprodurre le tracce DTS TruSurround e Dolby Digital Plus, con gli annessi miglioramenti audio ottenuti via Dolby MS12: in questo caso, però, il totale dell’output sonoro sale a 60 watt.

Al momento, l’acquisto della nuova serie di smart TV CyberSound di Blaupunkt appare limitato al territorio indiano, dove i modelli menzionati saranno in vendita dal 10 Luglio, tramite l’e-commerce Flipkart, al prezzo di 14.999 rupie, 169 euro, per il modello HD Ready da 32 pollici, di 21.999, 249 euro, per quello FullHD da 42 pollici, di 30.999 rupie, 350 euro, per il 4K da 43 pollici, e di 40.999, 463 euro, per il 4K da 55 pollici.