Smart TV con Assistant e molto altro, da Kodak e Thomson

L’India è sovente terra di conquista per brand quasi scomparsi in Occidente, come Kodak e Thomson che, nell’immenso subcontinente indiano, hanno appena presentato, con commercializzazione immediata, nuove Android TV low cost controllabili anche mediante comandi vocali.

Dopo i modelli della scorsa primavera, Kodak è tornata a portare smart TV sul mercato indiano, attraverso l’e-commerce Flipkart, annunciando due nuovi modelli all’interno della linea XPRO, rappresentati dagli apparecchi 42FHD7XPRO e 50UHD7XPRO, integranti il supporto verso Chromecast ed AirPlay.

Il primo modello, 42FHD7XPRO (19.999 rupie, o 227 euro), monta un pannello Sharp da 42 pollici, risoluto in FullHD, da 60 Hz di refresh rate, con retroilluminazione DLED che gli consente di raggiungere i 500 nits di luminosità, e un contrasto dinamico di 500000: 1, accompagnando l’esperienza multimediale con un output sonoro da 30W. L’hardware elaborativo della smart TV prevede un processore con 4 core ARM A53 da 1.4 GHz e una GPU Mali-450MP3, mentre RAM e storage (sul quale è ospitato Android TV a base Pie 9.0) ammontano rispettivamente a 1 e 8 GB: sul retro, risultano presenti diverse porte, tra cui un jack per le cuffie, una Ethernet LAN (comunque presenti il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi), una line-out, una porta ottica, un paio di USB e un trio di HDMI, mentre il controllo avviene mediante un telecomando, con richiamo per Assistant e scorciatoie per alcune app precaricate in ambito streaming on demand.

Il secondo modello, 50UHD7XPRO (29.999 rupie, o 340 euro), monta un pannello 4K da 50 pollici con luminosità di picco a 500 nits e 60 Hz di refresh rate. Gran parte delle specifiche di questo modello, come il processore e lo storage, il mirroring via AirPlay e Chromecast, le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, sono condivise col modello meno prestante di cui sopra, a parte la RAM, qui portata a 2 GB, per un più agevole caricamento dei video streaming pre-installati.

Molto simili, sempre con esordio dal 20 Gennaio, sono le smart TV PATH2121 (19.999 rupie, o 227 euro) e PATH0009BL (22.499 rupie, o 255 euro), inserite da Thomson all’interno della gamma Path. Si tratta di Android TV con schermi da 42 e 43 pollici, FullHD, IPS per ottimi angoli di visione, retroilluminati a DLED, con massimo 500 nits di luminosità. Ambedue gli apparecchi televisivi si basano su un chip quadcore ARM con 4 unità da 1.4 GHZ e la già vista scheda grafica Mali-450MP3, con RAM e storage attestati su 1 e 8 GB. Provvisti di Wi-Fi, Bluetooth 5.0, tre HDMI, due USB, line-out, jack da 3.5 mm, porta ottica, PATH2121 e PATH0009BL divergono per il comparto audio, col primo che mette in campo una potenza sonora di 30W, e il secondo di 40W.