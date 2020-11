Noise Buds Air e Blaupunkt BTW Air: nuovi auricolari true wireless, economici ma di qualità

Una delle categorie hardware sul cui successo non sembrano addensarsi ombre è quella degli auricolari senza fili, come confermato dal sempre maggior numero di prodotti tra cui gli utenti possono scegliere, in base a gusti, esigenze, e budget a disposizione. Agli esemplari già “in gara”, si sono appena aggiunti i nuovi Air Buds dell’indiana Noise e i BTW Air delle tedesca Blaupunkt.

I Noise Buds Air (2.499 rupie, o 28.40 euro) sono auricolari tws leggeri (4.5 grammi), adatti all’uso sportivo grazie all’impermeabilità (contro sudore e schizzi d’acqua) IPX4 che, per adattarsi all’orecchio, non usano gommini siliconici, ma una particolare angolatura tra il corpo d’emissione, bombato, e la stanghetta di appoggio: quest’ultima, sotto il LED di funzionamento, palesa la superficie touch, per gestire la musica, le telefonate, o il ricorso ad Assistant/Siri.

La qualità sonora, all’interno del relativo corpo bianco con finitura lucida, è affidata ai driver dinamici da 13 mm, con ampio e accurato orizzonte sonoro, ed al Bluetooth 5.0 (con codec SBC e AAC), che copre una distanza di 10 metri dalla sorgente audio: grazie ai due microfoni, uno per unità, è possibile anche ottenere chiamate nitide e il ricevimento chiaro dei comandi vocali.

Non mancano, ovviamente, alcune feature smart, come l’accoppiamento automatico una volta estratti dalla custodia di trasporto, e la messa in stand-by qualora, fuori dalla custodia, non vengano immediatamente associati a una fonte sonora (in ogni caso, li si potrà ridestare dopo una manciata di tocchi sugli steli). In tema di autonomia, i Noise Buds Air, caricabili in 1.2 ore grazie alla custodia bianca con finitura opaca, comprensiva di una batteria da 500 mAh che si carica (via Type-C) in 2 ore, arrivano a un totale di 20 ore.

Diversi nella forma a bocciolo, con approccio in-ear, gli auricolari Blaupunkt BTW Air (3.990 rupie, o 45 euro) mirano a “sigillare” il condotto uditivo, al quale erogano un suono di qualità HD, grazie ai driver da 6 mm, per 19 ore totali (120 in stand-by), frutto delle 4 ore ottenute dalle microbatterie da 45 mAh, e delle 15 ore portate dalla custodia, comprensiva di una energy unit da 500 mAh. Sempre impermeabili, ma anche contro la pioggia (IPX5), i BTW Air teutonici montano, nello chassis in ABS, il modem per il Bluetooth 5.0 e un solo microfono, ma godono ugualmente dei controlli touch sulle (ampie) pareti esterne.