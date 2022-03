Bespoke Jet: ufficiale la scopa elettrica smart di Samsung con autosvuotamento

Dopo aver lanciato diversi smartphone della serie A, il colosso sudcoreano Samsung è tornato a dedicarsi alla domotica, mettendo in campo un nuovo prodotto nella sua linea elegante Bespoke (in cui rientra anche una special edition del Galaxy Z Flip3 e qualche frigorifero smart), in veste di scopa elettrica Jet.

La Bespoke Jet ha una sezione portable, con impugnatura ergonomica, dal peso di appena 1.44 kg, cui è attaccata la bacchetta regolabile in modo da accontentare le persone con diversa altezza: secondo l’azienda, nonostante il motore alleggerito del 47% rispetto a quanto in auge nel Jet 90, la nuova scopa elettrica ha una potenza aspirante di 210 watt (settabile secondo vari preset, da “mid” che agisce appena acceso e permette di operare per 24 minuti, col selettore che consente di passare a Max, che riduce l’autonomia a 14 minuti, o a Jet, che riduce a 8 minuti l’autonomia) ed opera con un sistema filtrante a 5 livelli, capace di catturare il 99.999% di allergeni e polveri sottili.

Volendo, è possibile usare Jet in accoppiata con la nuova spazzola lavapavimenti, che funziona sia con panni monouso umidificati e profumati, che con quelli riusabili (davanti ai quali l’acqua viene spruzzata dalla parte anteriore della spazzola).

Una volta terminato il compito della pulizia, basta riporre la scopa elettrica Bespoke Jet sulla Clean Station, sia per la ricarica (potendone seguire l’avanzamento dal display posto sulla scopa, utile anche per vedere la potenza aspirante settata e venir informati di eventuali criticità e sul come risolverle) che per lo svuotamento: nello specifico, all’interno della stazione è presente un sacchetto usa e getta da 2 litri nel quale viene risucchiato lo sporco catturato dalla scopa, in cui è presente un serbatoio per la polvere da 0.5 litri: in tal modo, ogni sacchetto dura per 4 sessioni di pulizia, e può essere cambiato più o meno ogni 1 o 2 mesi.

Silenziosa, la scopa elettrica Bespoke Jet emette appena 61.8 decibel in modalità Wash, cioè quando lava, che salgono a 69.4 decibel in modalità mid, e a 73.3 in modalità Jet: sul versante dell’autonomia, la batteria in dotazione offre 60 muniti di funzionamento, raddoppiabili prendendo una batteria secondaria che può essere caricata in contemporanea con una seconda Clean Station o stazione di ricarica. In ogni caso, l’accumulatore energetico è garantito per conservare il 70% delle prestazioni originarie dopo anche 5 anni di utilizzo.

Ufficialmente, Bespoke Jet sarà disponibile, nelle colorazioni Midnight Blue, Misty White e Woody Green, dal 1° Aprile ma, nel frattempo, sarà possibile preordinarla con una promo lancio per 999 euro, comprensivi – sino al 28 di questo mese – di un paio di auricolari Galaxy Buds Live da 169 euro in regalo. Volendo massimizzare i vantaggi, la comodità, e risparmiare qualcosa, si può optare anche per il kit Bespoke Jet pro extra, comprensivo dell’accessorio Spray Spinning Sweeper e di due batterie, spendendo 1.149 euro, cifra richiesta anche per l’ensemble Bespoke Jet complete extra che, oltre alle succitate due batterie, viene abbinato a un Action Brush.