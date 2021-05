Amazon presenta i nuovi display smart Echo Show 8 ed Echo Show 5 2021

Ormai aggiornato il modello Echo Show 10 (3a gen, a 249 euro), Amazon ha ufficializzato anche le versioni migliorate degli altri smart display del proprio listino, sfoggiando i nuovi (di 2a generazione) Echo Show 8 ed Echo Show 5, già in pre-ordine da oggi sul portale del noto e-commerce di Seattle, col primo device che sarà in vendita dal 9 Giugno per 129 euro, ed il secondo che, alla stessa data, risulterà acquistabile alla cifra di 84.99 euro.

Amazon Echo Show 8, nelle nuance Bianco Ghiaccio e Nero Antracite, presenta un display adattivo da 8 pollici risoluto in HD con, nella parte destra della cornice alta lunga, una webcam otturabile, da 13 megapixel, capace di tenere il soggetto sempre al centro di una videochiamata (possibili anche quelle di gruppo, magari creando un gruppo familiare da max 7 componenti), eseguendo (pur senza il braccio semovente del 10”) in modo autonomo panoramiche, zoommate e inquadrature. Ancora nell’ambito delle videochiamate, tornano utili i due speaker stereo.

Tipico schermo intelligente attrezzato con Alexa, anche l’Echo Show 8 – gestito da un processore octacore – permette di usare Alexa per leggere le notizie, fissare gli appuntamenti, e controllare la domotica compatibile (anzi, la sua webcam può fungere da sistema di videosorveglianza interna accedendovi dall’app Alexa per smartphone o da altri Echo).

Volendo, l’Amazon Echo Show 8 può anche essere usato per fruire le serie TV preferite, ad esempio attingendovi da Netflix o Prime Video, le ricette di GialloZafferano, o per ascoltare le playlist compilate su Spotify, Apple Music, Prime Music. Grazie allo storage illimitato con foto a piena risoluzione su Prime Photos, per gli abbonati a Prime, sarà anche possibile mutare il device in un’artistica cornice da comodino.

Decisamente più compatto, non foss’altro in ragione del suo display da 5.5 pollici, l’Echo Show 5, alle precedenti colorazioni Bianco Ghiaccio e Antracite, aggiunge l’inedito Blu Notte, risultando quindi ideale anche per le camere da letto. La webcam, pur consultabile in ottica di sorveglianza indoor quando assenti, è una HD statica e, quindi, non “segue” l’utente: in compenso ha l’otturatore per la privacy e raddoppia di risoluzione, rispetto al modello precedente, arrivando a 2 megapixel.