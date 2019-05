Amazon Echo Show 5: ufficiale lo smart display low cost di Amazon con Alexa

Ad appena due settimane circa dalla presentazione del nuovo Kindle base, il colosso dell’e-commerce Amazon è tornato a sorprendere i propri fan con un’ulteriore novità di carattere hardware, rappresentata dal varo dell’inedito smart display Amazon Echo Show 5, più compatto e notevolmente più economico del modello standard, attualmente prezzato a 229.99 euro,

Il nuovo Amazon Echo Show 5, concepito nelle livree nero antracite e bianco sabbia, si presenta un display da 5.5 pollici, sui quali è possibile visualizzare foto a rotazione, magari scelte dai propri album, le video notizie di vari fonti (es. Ansa, Gazzetta dello Sport, e Sky TG 24) dopo averne abilitato le skill, i film e le serie Tv di Prime Video, o (tra poco) le video guide gratuite (magari per preparare una ricetta) del portale WikiHow. Mediante l’altoparlante, Amazon Echo Show 5 sarà sfruttabile per ascoltare la musica da Spotify, Amazon Music, o Deezer, mentre l’integrazione di Alexa porterà in supporto diversi utilizzi tramite l’uso dei relativi comandi vocali.

Amazon Echo Show potrà essere usato anche per gestire la domotica casalinga, in alcuni casi in modo bi-direzionale (disponendo dei videocitofoni amazoniani Ring), e per settare delle routine, sia destinate alla mattina che alla sera prima di andare a dormire (per esempio, chiedendo ad Alexa, dopo aver abbassato le tapparelle e spente le luci, di riprodurre una musica o dei suoni rilassanti). Di base, lo smart display in questione dispone di 5 quadranti tra cui poter scegliere ma, alla mattina, la funzione Alexa Sunrise, allorquando suona la sveglia, riproduce le colorazioni dell’alba onde garantire un ridestarsi non traumatico.

Naturalmente, essendo provvisto di una videocamera, Amazon Echo Show 5 verrà adoperato anche a scopo comunicativo, per imbastire delle videochiamate con i propri contatti: in più, il recente arrivo della funzione “Drop-in” (Annunci) permetterà, associando financo 5 device Alexa based assieme, di poter inviare da una stanza all’altra delle brevi comunicazioni (es. è ora di svegliarsi, è pronta la cena, c’è il corriere al citofono, etc). La privacy, in questo dispositivo domestico e domotico, sarà attenzionata in due modi: innanzitutto, è disponibile uno slider per “bendare” la videocamera, ed un pulsante per silenziare il microfono. Più avanti, poi, arriverà – via aggiornamento software – la possibilità di chiedere ad Alexa di cancellare le ultime cose che abbiamo detto, o tutto il dettato della giornata.

Disponibile dal 26 Giugno, Amazon Echo Show 5 può già essere pre-ordinato a 89.99 euro, pagando 19.99 euro extra per lo stand magnetico inclinabile, ed ottenendo uno sconto nel caso si acquistino due unità insieme (154.98 euro, con un risparmio di 25 euro al momento stesso del pagamento). Ulteriori pacchetti, infine, ne contemplano l’acquisto in tandem con una presa smart (104.98 euro), o col citofono smart Ring (238.99 euro).