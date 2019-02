Amazon Echo Show (seconda generazione) arriva anche in Italia! Ecco tutti i dettagli

In questi ultimi mesi, Amazon sta puntando parecchio sulla propria intelligenza artificiale: Alexa. Per i pochi che non ne fossero a conoscenza, si tratta di un vero e proprio assistente virtuale che, con il passare del tempo, sta diventando disponibile su un numero di dispositivi sempre maggiore. Utilizzando specifici dispositivi compatibili, Alexa può ascoltare la nostra voce per decidere quale sia il comando più adatto da indirizzare.

Dopo il rilascio della componente ‘software’ del suo progetto di intelligenza artificiale, Amazon ha pubblicato la sua line-up di dispositivi Echo. Si tratta di piccoli altoparlanti che permettono, non a caso, il corretto funzionamento di Alexa. Tuttavia, tra tutti questi, solo Echo Spot era dotato di schermo (per il mercato italiano, si intende) ed è giunta l’ora, almeno secondo il sito di e-commerce (e sempre per quanto riguarda l’Italia), di ampliare la line-up.

Amazon Echo Show (2° gen) è un dispositivo Alexa con uno schermo da tablet

La versione ‘grande’ di Echo Spot prende il nome (come il primo modello) di Echo Show ed è caratterizzata da uno schermo di dimensioni generose, oltre che da un comparto audio ben curato. Il display è da 10 pollici con risoluzione HD che permette una totale interazione dell’utente con tutti i contenuti visualizzati sullo schermo. Tecnicamente parlando, il comparto audio è caratterizzato da una coppia di driver al neodimio da 2 pollici con un particolare radiatore passivo per migliorare la resa dei bassi.

L’audio è trattato mediante una gestione efficiente del segnale di tipo Dolby, in modo da garantire una qualità di ascolto complessivamente buona. Nella parte superiore del tablet, troviamo ben 8 microfoni pensati appositamente per permettere ad Echo Show di sentire la voce dell’utente da qualunque direzione in modo chiaro e preciso. Per il resto, permangono tutte le funzionalità di Alexa già viste sugli altri dispositivi facenti parte di questa gamma.

È possibile impostare un particolare timer oppure si può selezionare una ricetta e, in seguito, Alexa ci guiderà passo dopo passo mediante il suono, le immagini e il testo visualizzato a schermo. Non è necessario, ovviamente, toccare il display grazie all’uso dei comandi vocali. Amazon Echo Show è preordinabile da oggi, sul sito ufficiale di Amazon, ad un prezzo di 229.99 euro. Le prime consegne sono stimate attorno al prossimo 27 Febbraio e, per chi avesse particolari esigenze, è possibile acquistare a parte anche una particolare basetta venduta al prezzo di 29.99 euro.