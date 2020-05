Yari Carrisi lancia un appello per trovare una fidanzata

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, è tornato a far parlare di sé dopo le parole shock rivolte a Barbara D’Urso, grazie ad un suo post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove il musicista ha lanciato un singolare appello. Il giovane Carrisi stavolta ha sorpreso tutti perché sembra essere in cerca di una fidanzata.

Il giovane musicista, si sa, è dotato come la madre di uno humor molto inglese, che forse non tutti capiscono immediatamente. Infatti le parole di Yari, che ha sarcasticamente scritto nel suo profilo social, si riferiscono con tutta evidenza all’ultimo decreto governativo, con particolare riguardo alla parte relativa ai congiunti.

Yari cerca una fidanzata

In questi ultimi giorni si fa un gran parlare del concetto di congiunti, che stando all’interpretazione che ne ha fatto la compagine governativa, farebbe riferimento anche ai partner, con cui si ha però un legame stabile. Mentre in tanti si domandano come possa un poliziotto o carabiniere accertare la stabilità di un legame affettivo tra fidanzati, c’è chi, come Yari, pensa di ironizzare sull’argomento, criticando, stavolta in modo garbato e pacato, le novità introdotte dalla fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Sul profilo di Yari si legge: “Ieri sera il Presidente è andato in diretta tv dicendo sostanzialmente che dal 4 maggio solo le persone innamorate possono muoversi liberamente! Rivoluzione!“. Ma non è finita qui, perché Yari ha lanciato il suo appello per trovare una fidanzata, quindi ha aggiunto: “Si accettano fate yogini delle forese, sirene dei faraglioni e isole siciliane, danzatrici dervish e pizzica del sud Salento e Valle D’Itris, mediatrici esperte in permaculture sperdute per baite delle Dolomiti, astrologhe esercenti della luce nel buio delle Himalaya, Saraswati illuminate illuminanti ai tempi“.

Così, per poter circolare liberamente, Yari vuole affrettarsi a cercare una fidanzata, ovviamente la sua è una provocazione carica di caustico sarcasmo. Il post di Yari su Barbara D’Urso ha creato un grande imbarazzo all’interno della famiglia Carrisi; sia Al Bano che Loredana Lecciso sono in buoni rapporti con la conduttrice televisiva, infatti qualche mese fa il cantante, la compagna e i loro due figli sono stati ospiti di “Domenica Live”. Nonostante il polverone mediatico sollevato in seguito alle parole di Yari per Lady Cologno, dal figlio di Al Bano non sono arrivate delle pubbliche scuse, quanto dei semplici chiarimenti circa il senso delle sue parole.