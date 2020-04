Yari Carrisi contro Barbara D’Urso: le reazioni di Al Bano, Romina Power e Romina Jr.

La notizia che tiene banco negli ultimi giorni è il feroce attacco di Yari Carrisi – figlio di Al Bano e Romina Power – ad indirizzo della conduttrice Barbara D’Urso. Yari, nei giorni scorsi, ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali augura la morte alla conduttrice. Naturalmente la notizia ha subito fatto il giro del web e ormai non si parla d’altro.

Al macabro gesto di Carrisi ovviamente vi sono state delle conseguenze, se da un lato il web è intervenuto scagliandosi ora a favore del figlio di Al Bano e Romina, ora contro di lui e difendendo a spada tratta la D’Urso e soprattutto asserendo che queste sono cose che per nessun motivo al mondo vanno dette; Yari, dal canto suo, è intervenuto giustificandosi e asserendo che il suo attacco era contro i programmi della D’Urso e non contro la persona, motivazione questa che non ha per niente convinto.

Barbara nel mentre si è solo limitata a condividere sui propri social quanto accaduto, ma non ha mai commentato pubblicamente la questione. Anche Daniela D’Urso, sorella della celebre conduttrice, è intervenuta difendendo la sorella e scagliandosi duramente contro Carrisi. In tutta la querelle però una domanda sorge spontanea: quale è stata la reazione di Al Bano e Romina Power?

La risposta al quesito è presto data. Al Bano al momento si è chiuso in un silenzio stampa, non ha commentato la questione e dunque non ha proferito parola in merito, a differenza di Romina Power che invece un segno di vita lo ha dato. La Power, dato che il giorno dell’attacco è coinciso con il compleanno di Yari, la madre ha limitato i commenti, che con ogni probabilità, erano contro suo figlio.

Chi invece ha scritto un post è stata Romina Jr, sorella di Yari e figlia di Al Bano e Romina. La Carrisi ha postato sul proprio profilo Instagram il seguente pensiero: “E’ cattiveria. E’ dolore. E’ stanchezza di essere messi in mezzo ad una narrativa che non ci appartiene, è facile criticare. Più difficile è invece capire”.

Alle parole di Romina Jr è subito seguito un commento di risposta della sorella della D’Urso, la quale ha asserito: “La critica è lecita quando non diventa un pubblico malaugurio. Così come l’esternazione del dolore è lecito, quando non si augura ad altri“. Insomma le cose sono abbastanza intricate e da quello che si intuisce, la reazione di Yari è la conseguenza dell’approfondimento fatto nelle trasmissioni di Barbara D’Urso sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Al Bano, così come Romina Power sono spesso stati ospiti nei salotti della D’Urso e sicuramente la famiglia Carrisi avrà avuto la possibilità di parlare privatamente della faccenda e chissà se avranno già chiesto scusa direttamente alla conduttrice. La certezza è che la questione non finirà così e dunque non resta che attendere i prossimi sviluppi.