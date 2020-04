Yari Carrisi contro Barbara D’Urso, interviene la sorella della conduttrice

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power da un giorno a questa parte è nell’occhio del ciclone, a causa del feroce e macabro attacco indirizzato alla conduttrice Barbara D’Urso. Yari, attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune storie nelle quali augura la morte alla conduttrice di “Pomeriggio 5“, “Live- non è la D’Urso” e “Domenica Live“.

La notizia ha subito fatto il giro del web, Carrisi ha provato a difendersi asserendo che le sue orrende parole non erano indirizzate alla D’Urso in quanto persona, bensì ai suoi programmi, programmi che Yari non condivide e dei quali preferirebbe la chiusura. Barbara dal canto suo non ha risposto, ma si è limitata a condividere sul proprio profilo Instagram la storia di Carrisi, dove le augurava la morte.

Adesso nella querelle è intervenuta anche Daniela D’Urso, sorella minore di Barbara. La D’Urso junior è accorsa in difesa di “Barbarella” e ha postato un messaggio, accompagnato dall’hashtag #sorelle. Le sue parole sono state: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? […] Cioè le stai augurando la morte?“.

Barbara ha subito ricondiviso sui propri profili social il messaggio della sorella, sempre senza proferire parola come accade ormai da un giorno a questa parte. Il web si è espresso e c’è stato chi si è schierato a favore di Yari Carrisi e chi invece ha difeso la D’Urso. In molti hanno attaccato Yari, affermando che il giovane ha assolutamente esagerato.

Carrisi è intervenuto, asserendo: “Vergognati tu! Il male va sempre combattuto e abolito!“. Insomma la sensazione è che questa storia andrà avanti ancora per molto tempo e chissà quali saranno i contorni che assumerà, i motivi restano ignoti e la giustificazione del figlio di Al Bano e Romina Power non ha convinto per niente. L’unica certezza è che Daniela D’Urso, come è giusto che sia, ha difeso sua sorella Barbara.