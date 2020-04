"La D’Urso deve morire", le dure parole del figlio di Al Bano

Il figlio di Albano Carrisi e Romina Power, Yari, ha pubblicato su Instagram delle stories in cui ha attaccato pesantemente Barbara D’Urso. La frase che ha scatenato il putiferio e che è diventata virale è la seguente: “La D’Urso deve morire“. Tali parole non sono passate inosservate e c’è chi immagina che le dichiarazioni di Yari siano dovute alle parole pronunciate dalla conduttrice di canale 5 nella puntata di lunedì di “Pomeriggio Cinque“.

La D’Urso, infatti, ha parlato di un probabile riavvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. A prescindere dalla motivazione, ciò che desta più scalpore risiede nelle parole pesanti riservate alla conduttrice partenopea. Molti giornalisti, infatti, sui social network hanno redarguito e condannato l’atteggiamento immotivato di Yari Carrisi. Al momento, però, l’unica a non aver risposto alla provocazione è proprio la Carmelita nazionale.

Su Instagram, i followers di Yari si sono divisi nel commentare compiaciuti le sue parole e altri ne hanno condannato l’esplicità durezza e caduta di stile. Barbara D’Urso, nelle ultime settimane, ha attirato a sé diverse critiche, soprattutto in seguito alla preghiera recitata in una puntata di “Live Non è la D’Urso“ con la partecipazione del leader della Lega Matteo Salvini.

Al di là degli attacchi, immotivati e pesanti, ricevuti da Yari Carrisi nelle Instagram Stories, Barbara D’Urso continua ad informare gli italiani attraverso interviste a virologi e a ministri che possano dare giuste dritte per affrontare al meglio la quarantena e la fase 2, che sarà messa in atto a partire dal prossimo 4 maggio.

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, la conduttrice ha intervistato anche la coppia di coniugi che aveva ipotizzato di proporre alle strutture balneari delle barriere di plexiglass per separare gli ombrelloni. Tale proposta è stata derisa e attaccata dagli ospiti in studio. In particolare, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi ne hanno evidenziato la mera volontà di farsi pubblicità per scopi personali.