Live – Non è la D’Urso, la preghiera in diretta tra Barbara D’Urso e Matteo Salvini

Matteo Salvini è stato ospite dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il leader della “Lega” si sofferma sul problema del Coronavirus, volendo ringraziare calorosamente l’Albania per aver mandato nel nostro paese trenta medici.

Ovviamente non mancano le frecciatine all’Unione Europea, dichiarandosi deluso di non aver ricevuto nessuno aiuto dalla Germania, Olanda e Austria. Infine, nel suo lungo intervento, ringrazia i medici e gli alpini che, malgrado le difficoltà dell’ultimo periodo, stanno dando il massimo per aiutare l’Italia a combattere il Coronavirus.

La preghiera tra Barbara D’Urso e Matteo Salvini

Ma ciò che ha colpito più i telespettatori da casa è la preghiera in diretta tra Barbara D’Urso e il leghista. La conduttrice infatti decide di dedicare venti secondi ai morti del Covid-19: “Se vuoi lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il Rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo”. Matteo Salvini, condividendo le parole della D’Urso, inizia a recitare l’eterno riposo insieme a lei.

Da parte di Matteo Salvini non si tratta di una novità, poiché ultimamente sta basando la sua propaganda politica sulla religione. Oltre ad aver invocato molte volte al cuore immacolato di Maria, negli ultimi giorni sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una fotografia con la croce di Medjugorje scrivendo in didascalia: “Una preghiera per tutti Voi, per chi non c’è più, per chi soffre, per chi aiuta, per chi lotta, per chi ama”.

La scena non è per nulla piaciuta al popolo del web, che ha immediatamente criticato sia la D’Urso che Matteo Salvini: “Diventa spettacolo anche la preghiera dell’eterno riposo, una mancanza di rispetto verso tutte le famiglie tragicamente colpite. Una vergogna senza fine”. Anche Selvaggia Lucarelli dice la sua in merito: “E con questi due che recitano insieme l’Eterno riposo in tv, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti”.