"Uomini e Donne Over", Gemma Galgani torna a parlare di Rocco Fredella e Giorgio Manetti

Gemma Galgani si sta godendo le meritate vacanze estive in vista anche della pausa del trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese però, nonostante tutto, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, dove è ritornata a parlare dei suoi cavalieri nominando sia Rocco Fredella che Giorgio Manetti.

In particolar modo, Gemma non ha per nulla apprezzato il comportamento del cavaliere piacentino che, non appena abbandonato il dating show di Maria De Filippi ha trovato immediatamente una fidanzata. La Galgani, oltretutto, ha voluto sottolineare apertamente come Rocco non potrà mai essere come il cavaliere fiorentino.

“È uscito, si è fidanzato, si faccia la sua vita. Io quando sono fidanzata vivo la mia storia” ha infatti chiosato la dama torinese che ha altresì lanciato una frecciatina al Fredella reo di continuare a screditarla. Sembra dunque che l’unico cavaliere ad essere rimasto nel cuore della dama sia solo ed esclusivamente Giorgio Manetti anche se quel famoso 4 settembre 2015 è stata proprio la Galgani a mettere fine alla storia con il commendatore fiorentino.

“In realtà la mia era stata una provocazione, cercavo di sbloccare a modo mio una situazione ferma” ha altresì confessato la Galgani al magazine della trasmissione. La dama non ha parlato solamente dei suoi amori ma anche della sua acerrima nemica Tina Cipollari con la quale esiste una dura lotta che non accenna a diminuire.

Secondo Gemma oltretutto, l’astio tra le due sembra essere iniziato proprio con la fine della sua storia con il “Gabbiano” ma, anche se è certa che con l’opinionista non ci sarà mai una tregua, la Galgani ha espresso la convinzione che la Cipollari abbia un importante pregio ovvero quello di essere una mamma fantastica, superlativa. Non ci resta dunque che attendere per vedere se la Vamp di Viterbo risponderà alle dichiarazioni della “mummia” oppure penserà alle sue vacanze estive.