Giorgio Manetti ha progetti importanti con la fidanzata Caterina: "Gemma? Interessante fuori da Uomini e Donne"

Giorgio Manetti, l’ex cavaliere di “Uomini e Donne“, ha rilasciato un’intervista al settimanale “DiTutto” e ha aperto le porte sulla sua storia d’amore con Caterina, la bionda signora che da un po’ di mesi è al suo fianco, e rivela alcuni particolari ancora inediti di questa sua nuova relazione.

Il nome di Manetti è stato accostato per lungo tempo a quello di Gemma Galgani, infatti i due si sono conosciuti nel trono over di Maria De Filippi e hanno iniziato una storia durata 8 mesi e finita con la decisione di Gemma di non uscire insieme al cavaliere per viversi lontano dalle telecamere.

Giorgio Manetti e il matrimonio con Caterina

Ora Giorgio, abbandonato il suo posto in trasmissione, ha aperto un’agenzia di organizzazione eventi e ha iniziato a frequentare Caterina, un’imprenditrice con la quale sta convivendo: racconta, poi, che si conoscevano da tempo e avevano avuto, in passato, una relazione. Evidentemente quella sintonia non si è mai spenta e hanno deciso di riprovarci: “Qualche cena e ho capito che era rimasta la donna pulita e coerente che avevo conosciuto in passato”.

Non solo, Manetti afferma che non esclude un eventuale matrimonio, tanto più che ora è lui stesso ad organizzarli: “Mai dire mai, per ora preferisco portare gli altri all’altare”, intanto a breve si godranno una bella vacanza rilassante alle Maldive, tra lunghe passeggiate e mare cristallino.

Impossibile non rilasciare qualche dichiarazione sulla sua ex fiamma, Gemma Galgani. La loro storia ha tenuto banco su tantissimi settimanali di gossip, e la curiosità di sapere in che rapporti sono rimasti ora, è sempre molto alta. Così Manetti, rassegnato a questo destino inevitabile, precisa: “Se la incontrassi la inviterei a prendere un caffè. Fuori dal programma è una persona piacevole, interessante“. Quindi l’invito è fatto, ora bisogna capire se la Galgani sarebbe disposta ad accettarlo, ad oggi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.