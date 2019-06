U&D Over, Gemma Galgani triste per la chiusura stagionale del teatro di Torino

Gemma Galgani sembra godersi la pausa estiva dal trono Over di Uomini e Donne che l’ha vista protagonista anche nella passata stagione soprattutto grazie anche ai continui botta e risposta con la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Nei giorni scorsi, la dama torinese, è ritornata sui social e soprattutto sul suo profilo Facebook mostrando un po’ di malinconia per la fine della stagione teatrale.

“È sempre forte il mio dispiacere quando il sipario cala. È il destino dei teatranti che ti lascia sempre la sensazione di forte distacco emotivo e intellettuale” ha infatti chiosato la Galgani. Molti i commenti da parte degli utenti affezionati a lei ma soprattutto al programma che non vedono già l’ora di rivederla nel dating show di Maria De Filippi.

In questi giorni, oltretutto, Gemma sembra anche aver nuovamente raggiunto a Brescia la cara amica Ida Platano, protagonista anche lei del parterre del trono Over di Uomini e Donne grazie anche alla sua storia d’amore ormai finita con Riccardo Guarnieri. La dama bresciana, infatti, proprio sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia di Gemma nel suo salone per un cambio look.

La Galgani infatti avrebbe optato per un’acconciatura raccolta evitando così di lasciare i suoi capelli sciolti a causa del forte caldo e proprio nello scatto postato su Instagram dalla Platano, le due sembrano anche felici e sorridenti. La dama bresciana oltretutto ha voluto postare un messaggio molto importante a corredo dello scatto con la sua cara amica Gemma.

“Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. Ti voglio bene amica mia” ha infatti scritto Ida che, dopo aver messo un punto alla sua storia d’amore con Riccardo, ha sempre potuto comunque contare sull’amicizia e l’affetto della dama torinese pronta, anche adesso, a passare dei momenti spensierati e felici con lei.