U&D, Gianni Sperti racconta cosa accade nel backstage della trasmissione di Maria De Filippi

Gianni Sperti, assieme a Tina Cipollari, è sicuramente una colonna portante del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi e, a tal proposito, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale “Panorama” dove ha rivelato cosa accade nel backstage del dating show di Canale5.

Gianni, che si è sempre dimostrato attento e pronto ad aiutare i tantissimi tronisti ma anche a bacchettarli quando ce n’era bisogno, ha voluto ringraziare sentitamente Maria De Filippi per avergli letteralmente cambiato la vita consentendogli di guardare avanti. “Mi basta un suo sguardo per capire le cose. Penso che sia una psicologa mancata. Come sono arrivato ad essere opinionista di Uomini e Donne 17 anni fa? Una sera durante una cena eravamo io, Tina e anche Maria, cominciammo a parlare e mi propose di partecipare” ha svelato Gianni.

Inizialmente, quella che sembrava essere un’ospitata di un giorno si è invece trasformata in una bellissima collaborazione che dura da moltissimo tempo. Sperti credeva di non contare nulla e di essere inferiore agli altri ma, grazie a Maria, ha avuto la possibilità di esprimersi diventando non solo un consigliere per i tantissimi tronisti ma soprattutto l’opinionista del dating show seguitissimo dai telespettatori italiani.

L’ex ballerino di Buona Domenica, ha altresì spiegato cosa accade dietro le quinte del programma fra i corteggiatori ed i tronisti ma soprattutto ha rivelato di stare tutto il tempo con Tina Cipollari senza incontrare nessuno. Al massimo i due incrociano i tronisti ma quest’ultimo sono sempre affiancati da un tutor e non possono anticipare nulla.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni su Instagram, Gianni ammette di riceverne ogni giorno ma di passare tutto alla redazione che poi, vaglia e decide il da farsi ma sottolinea anche che spesse volte, si tratta di bufale belle e buone che non vengono nemmeno prese in considerazione.