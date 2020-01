"Uomini e Donne": la prima intervista a Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli

Lunedì 20 gennaio nel corso di una puntata andata in onda in diretta del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” il tronista Giulio Raselli ha scelto la corteggiatrice Giulia D’Urso preferendola alla rivale Giovanna Abate, suscitando non poche polemiche.

Oggi la bella Giovanna si è lasciata andare ad un lungo sfogo nel corso di un’intervista pubblicata nel settimanale “Uomini e Donne Magazine”, in cui non ha nascosto il suo dispiacere per non essere stata la scelta del tronista e per il modo in cui Giulio ha scelto di comunicarglielo e congedarla. Queste le sue parole:

“Giulio con il suo atteggiamento non mi ha dato più nemmeno un motivo per star male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo, fosse solo, anche tralasciando in questo momento i sentimenti, per i quattro mesi di percorso che abbiamo fatto insieme.”

Giovanna ha sottolineato come Giulio abbia totalmente mancato di tatto e rispetto nei suoi riguardi, pur avendo anche lui vissuto in prima persona il non essre scelto dall’allora tronista Giulia Cavaglià. La bella trentenne di Valenza ha ribadito come sia stata profondamente delusa dall’atteggiamento di Giulio, un uomo di trent’anni che non ha compreso i suoi sentimenti ed emozioni.

Riguardo alla scelta, ricaduta sulla rivale Giulia D’Urso, Giovanna ha rivelato come secondo lei nel rapporto tra i due giovani non vi sia stata un’evoluzione ma un vero e proprio colpo di fulmine, queste le parole dell’ex corteggiatrice:

” Giulia fin dal primo giorno in cui è scesa dalle scale ha dato a Giulio un ‘boom’ emozionale davanti al quale lui ha perso la razionalità. È una cosa che ci può stare, ma a questo punto non ho capito perché lui abbia voluto portarmi avanti.”

Giovanna ha però spiegato di non avere rimpiati, quello che ha fatto per Giulio l’ha sentito profondamente e lo rifarebbe, anche mostrare le sue fragilità. Grazie all’esperienza televisiva a “Uomini e Donne” la corteggiatrice ha infatti confessato di aver imparato a sentirsi più sicura e di aver raggiunto delle importanti consapevolezze.