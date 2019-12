Francesco Sole è pronto alla convivenza con Giulia Cavaglià

Giulia Cavaglià è nota per aver partecipato come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi al dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e successivamente come tronista nell’edizione 2018/2019 in cui scelse Manuel Galliano con la quale iniziò una tormentata storia d’amore terminata dopo poche settimane con numerosi attriti e polemiche. La bella torinese da alcuni mesi fa coppia fissa con lo scrittore e youtuber Francesco Sole, nome d’arte di Gabriele Dotti.

Francesco Sole ai microfoni di Radio Radio nel talk “Non Succederà Più” condotto dalla speaker radiofonica Giada Di Miceli ha parlato delle proprie soddisfazioni personali: dal successo del suo ultimo libro “Per te”, edito da Edizioni Mondadori, alla sua travolgente storia con Giulia.

Queste le parole del giovane riguardo al proprio recente successo editoriale: ” Il mio libro narra una storia importante, io sono una persona molto affascinata dalle emozioni e da come cambiano le nostre scelte”. Al termine del romanzo vi è spazio per circa un centinaio di poesie d’amore e di crescita personale in grado di dare uno spunto al lettore per migliorare l’andamento della propria vita.

Le parole rivolte a Giulia dal talentuoso influencer sono piene d’amore e di felicità: “L’amore di Giulia mi ha cambiato la vita ed è una cosa stra positiva. Sono agli inizi, ci stiamo godendo questa fase di innamoramento (…) mi reputo fidanzato”. Il noto youtuber ha infatti rilevato di aver seriamente preso in considerazione l’idea di una convivenza con la sua bella Giulia: “Eh adesso stiamo per… Vediamo… Stiamo capendo come, stiamo trovando un modo. La storia è molto seria. Mi sono lasciato prendere”.

Dalle parole di Francesco scopriamo che ciò che l’ha fatto innamorare dell’ex tronista torinese è proprio il suo travolgente carisma, il suo modo di rispondere e non farsi mettere i piedi in testa, tutto questo contornato però dalla dolcezza ed dall’aattaccamento per la famiglia, valori secondo Francesco fondamentali.