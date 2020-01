Uomini e Donne, trono classico: Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso

Il 20 gennaio a “Uomini e Donne” è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Il tronista dopo un percorso travagliato e intenso, durato cinque mesi, ha finalmente fatto la sua scelta. Le pretendenti in gioco erano due, la vulcanica Giovanna Abate e la bellissima Giulia D’Urso, alla fine la seconda l’ha spuntata ed è stata la scelta di Giulio.

Con Giovanna gli scontri sono sempre stati tanti e forti, mentre Giulia si è sempre mostrata più silenziosa e taciturna. Per Giulio l’arrivo della D’Urso a metà percorso è stato come un vero e proprio colpo di fulmine. Appena approdata in trasmissione, l’ha subito notata, fortemente cercata e voluta e proprio questo suo atteggiamento ha sempre fatto arrabbiare molto Giovanna, difatti nemmeno una forte segnalazione arrivata sul conto di Giulia ha mai fatto cambiare idea il tronista.

Durante il momento della scelta, Giulio era visbilmente agitato e a fatica parlava, tanto che Maria De Filippi è intervenuta esortandolo a dire a Giulia tutto ciò che provava e allora il tronista come un fiume in piena ha dichiarato alla sua bella: “Ogni volta che venivo agli studi, che ero a casa o in albergo o al lavoro non c’è la facevo più a stare senza di te. Ti prego dimmi di si perchè ti amo“.

Giulia si è molto emozionata nell’udire le parole di Giulio e senza parlare i due si sono alzati, hanno iniziato a baciarsi e subito è partita la musica con i consueti petali rossi. Entrambi erano visibilmente provati ma felici e alla domanda di Maria De Filippi su quali fossero i loro programmi una volta lasciata la trasmissione, Giulio ha risposto: “Non posso dirtelo perchè l’ora non è quella giusta“.

Subito Giulia gli ha detto di star zitto perchè c’era il papà a casa che la guardava e lui per tutta risposta ha chiosato: “M***a il papà“. Giulio si è però subito corretto, dato che la scelta è andata in onda in diretta e ha presto chiesto scusa a Maria De Filippi, la quale divertita se la rideva. Una nuova coppia è nata a “Uomini e Donne” e non resta che fare tanti auguri a questi due giovani ragazzi.