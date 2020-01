U&D, Giovanna Abate si sfoga contro Giulio Raselli: il particolare che più l’ha ferita

Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso. Si conclude così il suo trono, fatto di molti dubbi e perplessità a causa di segnalazioni arrivate e accuse di allungare il brodo nonostante, in cuor suo, avesse già una preferenza. Ma le proteste non sono finite qui, infatti molti malumori sono nati anche il giorno della diretta, quando Raselli si è seduto davanti a Giovanna Abate per comunicarle che non sarebbe uscita con lui.

Anche Jack Vanore, presente in studio, ha mostrato forti perplessità per i modi usati dal tronista nei confronti delle ragazza, reputati troppo duri e con quel pizzico di strafottenza che ha sempre accompagnato il trono di Giulio. Lui si è nascosto ogni volta dietro un “sono fatto così“, semplice e diretto.

Uomini e Donne, Giovanna Abate si sfoga dopo la scelta di Giulio Raselli

Anche la stessa Abate è rimasta delusa dal comportamento di Giulio e lo esterna ampiamente in uno sfogo davanti alle telecamere subito dopo la scelta: “Ha chiuso con un “ciao”, non gli ho tirato una scarpa perché l’avrei preso in fronte. Ero sempre quella che andava a riprendere. Avrei preferito avere più delusione per un amore mancato che una delusione per una persona”. La parte di web che tifava per lei ha esultato quando Giovanna, uscendo dallo studio ha tuonato: “Avrei voluto dire due parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo“, frastornata per ciò che stava accadendo e per come stava accadendo.

Continua poi Giovanna spiegando che la delusione più grande è stata vedere che quel tatto che mai aveva avuto nei suoi riguardi, non è stato usato nemmeno in quel momento tanto delicato per lei: “È vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e incontrati con il nostro modo un po’ crudo. Mi aspettavo (…) un trattamento diverso“.

U&D, Giovanna Abate: il particolare più doloroso

Poi il particolare che più l’ha ferita, è stato vedere negli occhi del ragazzo una sorta di rabbia: “Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi nel volersi ‘sbolognare’ per andare di là, avrei preferito vedere una persona realmente dispiaciuta per il percorso che finiva e per il mio interesse”.

Insiste poi nell’affermare che, nonostante la decisione presa, Giulio avrebbe potuto usare altri termini e evitare certe espressioni così dure per alleviare un po’ il suo dolore. Precisa che, pur sembrando una ragazza molto forte, anche lei ha dei sentimenti che la rendono fragile e questo Raselli non sembra averlo messo in conto: “Ha chiuso con un “ciao”, non gli ho tirato una scarpa perché l’avrei preso in fronte. Ero sempre quella che andava a riprendere”, conclude così il suo sfogo.