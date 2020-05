Uomini e Donne, Gemma Galgani difende il programma e sui fan rivela: "Mi arrabbio tantissimo"

Gemma Galgani, l’inossidabile dama del trono over di “Uomini e Donne“, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale “DiPiù” riguardanti proprio il format di cui è l’indiscussa protagonista. La bionda torinese ancora una volta torna a parlare del rapporto complicato con l’eterna antagonista Tina Cipollari, sempre pronta a commentare – a volte in maniera molto colorita – le vicissitudini amorose della dama.

Il comportamento della Cipollari è causa di sofferenza per lei – come dichiara sulle pagine del settimanale – la Galgani, infatti, dichiara che ogni volta Tina porta in scena la “Mummia“, questo le provoca molto dolore: “Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone”.

Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma Galgani

Si domanda il perché di questi comportamenti così “feroci” e la risposta che trova è da ricondurre ad una specie di “invidia” nei suoi confronti, tesi supportata anche dalle sue amiche che concordano che la Cipollari possa essere invidiosa di Gemma. Questa tesi è stata sollevata anche in puntata in qualche occasione, ma la bionda opinionista ha sempre negato con decisione di provare invidia nei confronti della Galgani.

Gemma, poi, passa a parlare proprio del programma e lo difende con le unghie e con i denti, rivelando che un comportamento di alcuni fan la urta notevolmente: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino”.

La Galgani ribadisce con forza che tutto ciò che succede in studio è vero, dalle storie d’amore dei protagonisti ai litigi tra i tronisti e opinionisti, riferendosi anche a quelli in cui è lei la protagonista: “E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male“. Insomma, la Galgani assicura di essere vera e sincera durante le puntate del trono over, vedremo cosa succederà con i suoi nuovi corteggiatori quando se li ritroverà davanti nelle puntate della versione originale del format.