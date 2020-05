Gemma Galgani parla del rapporto con la De Filippi e della nuova formula di U&D

Gemma Galgani è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al noto settimanale di gossip DiPiù, dove ha parlato del celebre dating show che l’ha lanciata nel mondo della televisione, “Uomini e Donne“, ma anche di Maria De Filippi, storica conduttrice del dating show.

La dama torinese ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni, dopo aver accettato il corteggiamento da parte di un giovane ragazzo di appena 26 anni, Sirius, che, incurante della differenza d’età, è determinato più che mai a far breccia nel cuore della dama. Da lunedì 4 maggio “Uomini e Donne” torna nella sua formula classica, in studio, dove ci saranno anche altri protagonisti; Gemma e Giovanna infatti avranno modo di conoscere personalmente i loro corteggiatori, con cui fino ad oggi hanno solo potuto scambiare dei messaggi in chat.

Gemma Galgani parla del rapporto con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista a DiPiù, Gemma è tornata a parlare dell’amore, anche di quello fisico, dicendo che è importante a qualunque età. La presenza di un vero sentimento è per Gemma la conditio sine qua non per poter andare oltre e avere dei momenti di intimità con il partner. La dama ha poi commentato la nuova versione del programma, dicendo che l’attesa aumenta il desiderio, quindi tutto sommato questo periodo di scambi epistolari ha alimentato nuovi sentimenti, idealizzando magari alcuni corteggiatori a discapito di altri.

Gemma ha poi parlato della conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi che sente molto vicina e sempre protettiva, pronta a sostenere la dama nella sua eterna ricerca dell’amore. Maria De Filippi non ha mai pressato Gemma per una scelta, meno che mai l’avrebbe fatta sentire una donna difficile, in tal senso le parole della Galgani: “Non si permetterebbe mai. Ma certo io non nego di esserlo, difficile dico. Lavoro da quando ero una ragazzina. Prima di Uomini e Donne ho amato molto ma alla fine rimanevo io, con il mio lavoro e la mia indipendenza“.

Gemma Galgani sa che può trovare sempre in Maria De Filippi un punto di riferimento saldo, una persona in cui può trovare un conforto specialmente nei momenti difficili: “Quando mi vede in difficoltà, a me basta guardarla o ricevere una pacca sulla spalla da lei, per sentirmi al sicuro. Sono più grande di lei ma è lei che mi protegge, io sono come una bambina“.

Tra le storie più importanti di Gemma, c’è stata quella con Giorgio Manetti; un legame che è stato contrastato da alti e bassi, ma che ha fatto sognare. La fine della storia d’amore con Manetti è stata una vera sofferenza per la torinese che ha ammesso: “Mi ha fatto soffrire tanto, perchè lo amavo molto. Ma poi ho voltato pagina“.