Fan di U&D critica Gemma Galgani: "Un’anziana di una pochezza senza pari"

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente mi trovo in accordo con il pensiero espresso dalla telespettatrice nei riguardi di Gemma. Anche io trovo che infondo sia solo una persona in cerca di visibilità, anche se non credo che le liti con Tina abbiano stufato, a mio avviso sono il sale della trasmissione e, se non ci fossero, gli ascolti del trono over non sarebbero quelli che sono.