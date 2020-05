Uomini e Donne, Tina Cipollari asfalta Gemma Galgani: "Sei la vergogna delle donne"

Nonostante la nuova versione di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari non perde la sua indole battagliera nei riguardi della dama piemontese Gemma Galgani. In modo particolare, l’opinionista, quando ha visto un possibile ritratto del corteggiatore misterioso della Galgani “Occhi blu”, ha così commentato: “Sei la vergogna delle donne. A 70 anni continui a fare queste cose”.

Durante la trasmissione, Gemma, ha avuto modo di vedere diverse espressioni dello sguardo del suo corteggiatore misterioso. Tina ha commentato, con fare duro e critico, soprattutto quando il 38enne le ha inoltrato un video della sua vasca adibita per l’idromassaggio. L’opinionista ha sottolineato come sarà un piacere poter osservare la Galgani entrare in vasca indossando un costume da bagno. Gemma non ha perso tempo e così ha risposto alle provocazioni della sua acerrima nemica: “Indosserò una muta da sub e magari ci metterò un’orata”.

“Occhi blu” le ha inoltrato un regalo con una delle sue maglie arricchita dal suo profumo preferito. La dama piemontese, apprezzando tanto il regalo, ha avuto modo di ascoltare anche la sua voce grazie ad un messaggio audio. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno evidenziato come sia siciliano e che questa cosa non possa ostacolare la loro ipotetica frequentazione data la grande distanza geografica.

Le aspettative di Gemma

La puntata di venerdì di “Uomini e Donne”, non solo sì è concentrata su “Occhi blu” ma anche su “Punto Coronato”. Quest’ultimo, dopo aver visto un suo ipotetico ritratto preparato da Gemma Galgani, ha voluto mandare una sua foto reale al fine di smentire il suo identikit. Tina ha sottolineato come Gemma non abbia apprezzato la foto del suo corteggiatore e quindi sarebbe pronta ad effettuare un passo indietro.

La trasmissione ha dedicato uno spazio anche alla tronista Giovanna Abate che ha avuto modo di scriversi con il corteggiatore “Alchimista” ed ha parlato al telefono con Leonardo. Come se non bastasse, per l’ennesima volta, Giovanna ha discusso col suo cavaliere Sammy Hassan.