U&D Over, Gemma Galgani malinconica sui social: amore al capolinea?

Gemma Galgani, ormai da anni la protagonista assoluta del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornata a far parlare di sé per un accorato post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione Facebook, dove ha lanciato un singolare appello alle donne.

La dama torinese, che presto vedremo alla conduzione di un programma televisivo al fianco dell’ex di “Uomini e Donne” Giulia De Lellis, è sempre molto attiva su Facebook, dove la scorsa sera è apparsa fin troppo malinconica, tanto da lasciarsi andare a delle riflessioni sul senso della vita e le difficoltà giornaliere che ognuno di noi è chiamato a fronteggiare.

L’appello di Gemma sui social

L’acerrima nemica dell’opinionista Tina Cipollari – che la scorsa stagione ha più volte esagerato tirando dei brutti scherzi alla Galgani – negli ultimi mesi ha messo definitivamente fine alla frequentazione con Rocco Fredella – che a sua volta ha lasciato la trasmissione e subito dopo trovato una nuova fidanzata esterna al programma – per incominciarne una con Mario, un cavaliere molto affine a lei e alle sue esigenze.

Gemma, si sa, ha sempre dato dimostrazione di essere una persona molto sensibile e profonda, cosa che trapela anche dalle parole scritte nel suo ultimo post, dove si legge: “La vita ci riserva delle situazioni in cui dobbiamo reagire ma chi sa qual è il modo migliore? Ed è qui che alterniamo momenti di felicità a momenti di tristezza e pura paura del futuro“.

Parole accompagnate da una canzone di Mia Martini, “Almeno tu nell’universo”, chissà se anche questo è un indizio che riporta alla sua attuale situazione sentimentale, infatti al momento non si sa nulla circa la sua frequentazione con Mario. Nel dubbio, sono in tanti a ritenere che la dama abbia preferito ritornare ad essere single, in vista di una nuova stagione di “Uomini e Donne”.