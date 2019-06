Giulia De Lellis e Andrea Iannone, Cecilia Rodriguez attacca: "Si troveranno bene, sono della stessa altezza"

Cecilia Rodriguez, l’ex concorrente del reality show Grande Fratello Vip nonché sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini “Chi”, dove ha commentato anche la neo coppia Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

L’ex di Andrea Damante ed il campione di motociclismo, noto alle cronache del gossip per essere stato il compagno di Belen Rodriguez per circa due anni, si frequentano solo da un mese, catalizzando l’attenzione della cronaca rosa, ma anche quella delle malelingue del gossip, così come quella degli internauti, sempre molto attivi a commentare sui social network la nuova liaison dell’estate.

Cecilia Rodiguez su Gilia De Lellis e Andrea Iannone

L’ex compagna di Francesco Monte ed attuale partner di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, ha voluto dire la sua sulla nuova relazione dell’ormai ex cognato Andrea Iannone, che sembra aver ritrovato la felicità con Giulia De Lellis, in procinto di sbarcare in tv con un nuovo programma al fianco della protagonista assoluta del parterre femminile di “Uomini e Donne Trono Over” Gemma Galgani.

In molti ricorderanno che la Rodriguez ha vissuto l’esperienza del “Grande Fratello Vip” con Giulia De Lellis, dunque è una persona che conosce bene, tanto da nutrire dei dubbi sulla frequentazione tra l’ex di “Uomini e Donne” e Andrea Iannone. Nel corso della recente intervista a “Chi” – in edicola da mercoledì 26 giugno – ha lanciato delle frecciatine al vetriolo per la neo coppia.

Senza tanti giri di parole Checu chiosa sulla coppia dicendo: “Tutti nelle interviste dicono: Che belli, o auguri e figli maschi. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi“.

Nel corso dell’intervista era presente anche Ignazio Moser che ha fatto notare quanto le parole dell’argentina non fossero carine, ma l’argentina ha rilnaciato dicendo di volersi prendere la responsabilità di quello che dice. Insomma per Cecilia, Giulia e Andrea sono perfetti insieme anche per questo motivo.

Il figlio di Francesco Moser è stato invece più cauto e diplomatico nel corso dell’intervista, in considerazione dei rapporti di amicizia che lo legano sia a Giulia ma anche ad Andrea, dicendo di non voler commentare né in positivo né in negativo la nuova coppia.