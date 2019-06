Kikò Nalli torna a parlare di Tina Cipollari e della sua gelosia: "Nulla la tocca!"

Kikò Nalli ha da poco concluso la sua avventura come concorrente del Grande Fratello 16 dove sembra addirittura aver trovato anche la sua anima gemella nella professoressa siciliana Ambra Lombardo. Nei giorni scorsi, l’hairstylist però, è tornato a parlare dell’ex moglie Tina Cipollari e della sua presunta gelosia nei confronti della sua nuova fidanzata.

Come ben ricordiamo, i due non hanno avuto modo di viversi nella casa di Cinecittà tanto che il loro amore è iniziato con un bacio dato in diretta televisiva proprio dalla Lombardo. Quest’azione, è stata molto apprezzata dai telespettatori affezionati al reality ma non è piaciuto per niente a Francesco, il secondogenito della coppia Nalli – Cipollari che, nelle Stories di Instagram, aveva aspramente criticato il comportamento della professoressa.

Anche l’opinionista di Maria De Filippi aveva detto la sua in merito a questa nuova storia d’amore sottolineando come, a suo avviso, Ambra non fosse sicuramente la donna giusta per il suo ex marito. A rompere il silenzio ci ha pensato lo stesso Kikò con una lunga intervista al programma Non Succederà Più dove, ha svelato a Giada Miceli, la sua opinione sulla sua ex moglie.

“Io conosco Tina più di qualsiasi altra persona e ti dico schiettamente che Tina non è assolutamente gelosa di nessuno. Tina ha una sua storia, una potenza mediatica e televisiva che a lei nulla la tocca. In comune abbiamo solo una gelosia: quella per i nostri figli. Per tutto il resto, ognuno fa la propria vita” ha infatti chiosato Kikò.

Nalli ha altresì svelato che la sua storia con Ambra procede a gonfie vele tanto che molto presto conoscerà i genitori di lei ma soprattutto ha confessato che il suo sogno era quello di incontrare finalmente una persona con cui condividere le sue passioni e la sua passionalità: “Ambra è una persona con una testa bella, pulita, una testa quadrata” ha concluso l’hairstylist.