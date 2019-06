U&D, Rocco Fredella presenta la nuova fidanzata, ma è bufera. Il web insorge: "Ha preso in giro tutti!"

Rocco Fredella, l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne“, arrivato nel programma per cercare di fare breccia nel cuore di Gemma Galgani, è di nuovo al centro di un’aspra polemica che sembra non volersi placare. L’uomo, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, ha presentato ai suoi fan la nuova fiamma, ma il pubblico attento non si è fatto sfuggire un particolare che lo ha messo al centro di critiche e illazioni.

Tutto è partito quando Fredella, ancora in trasmissione, ha mostrato a tutti una maglia nera con la scritta: “Se incontri me non sono azzurro… ma principe” che, al momento si pensava fosse rivolta a Gemma e comprata per l’occasione. Invece, a distanza di tempo, è stata rivelata la vera provenienza del capo d’abbigliamento.

Uomini e Donne, Rocco Fredella e la maglietta della discordia

In pratica, quella maglietta, fa parte di una collezione in un negozio online gestito da Dory Bertola, la nuova fiamma di Fredella, così come riporta il sito Gossipetv. Proprio per questo motivo, in tanti hanno cominciato a porsi delle domande circa il comportamento di Rocco in trasmissione.

L’uomo, ricordiamo, che si era alzato in piedi per mostrare bene la maglia e ciò era avvenuto ben prima della sua decisione di abbandonare il trono over, cosa che ha fatto crescere ancora di più i sospetti intorno alla conoscenza con l’attuale compagna: in molti hanno pensato che la loro storia esistesse già durante il percorso a Uomini e Donne.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere e c’è chi si dimostra molto contrariato per questi comportamenti poco chiari: “In cosa consiste la tua collaborazione?” chiede un fan “Nel programma già facevi pubblicità occulta, adesso fai il modello?” e a ruota segue un altro commento non proprio lusinghiero: “Beh, tanto di cappello, ha preso tutti per il c…o e continua a farlo…”.

Per dovere di cronaca, dobbiamo dire che altri followers sembrano essere solidali e provare simpatia per l’ex cavaliere del trono over, per questo consigliano Rocco di non ascoltare certe illazioni: “Non devi dare spiegazioni a nessuno! Lassa perde tutta sta gentaglia!”.