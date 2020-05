U&D, Nicola Vivarelli e il profilo segreto su Tinder

Nicola Vivarelli è il personaggio del momento. Il suo nome figura sulla bocca di tutti, sul web, sui giornali, si tratta di un giovane 26enne, ufficiale della marina militare. Fino a qui nessun problema, se non fosse che Nicola è arrivato a “Uomini e Donne” con l’intento di corteggiare Gemma Galgani, che di anni ne ha 70 e dunque 44 in più a lui.

Gemma ha subito accettato la corte del giovane e ciò ha senza ombra di dubbio scatenato ire e polemiche. La maggior parte degli utenti in rete, dei telespettatori, non vedono di buon occhio la loro conoscenza, accusano Nicola di visibilità e la Galgani di essersi innamorata di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. La prima a puntare il dito è Tina Cipollari.

Da quando Nicola è approdato in trasmissione, sono partite diverse ricerche sul proprio conto per capire chi sia in realtà il ragazzo. In poche settimane è spuntato fuori tanto materiale, un’ex ragazza che lo accusa di essere a “Uomini e Donne” solo per visibilità, un’altra dichiara di essere stata lasciata perché più grande di lui, polemiche che lo stesso Vivarelli avrebbe scatenato contro l’opinionista Jack Vanore quando era più giovane.

Questa volta è venuta fuori una nuova informazione e come segnala il portale “Isa e Chia“, Nicola Vivarelli avrebbe un profilo su Tinder, nota applicazione di incontri. Secondo quanto si apprende dal portale, una lettrice si sarebbe imbattuta in foto e selfie di Nicola proprio sulla nota app. Il diretto interessato non ha proferito parola in merito, non confermando e nemmeno smentendo il tutto.

Naturalmente le ipotesi possono essere due, o quel profilo appartiene per davvero a Nicola Vivarelli, oppure qualcuno si è divertito a creare un profilo fake, utilizzando le foto di Sirius e sfruttando la sua popolarità. Non resta che attendere eventuali reazioni, anche da parte di Gemma, semmai dovesse venire a conoscenza di questa cosa.