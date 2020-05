U&D, Sirius nell’occhio del ciclone: spunta un retroscena inedito

“Uomini e Donne” è tornato in onda nella sua classica versione. Dopo la parentesi dedicata a Gemma e Giovanna e al fatto che abbiano conosciuto nuovi corteggiatori attraverso la chat e la scrittura, tutti i protagonisti sono tornati in studio, uno studio orfano del suo pubblico, a causa del rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Governo, come il distanziamento sociale.

La puntata andata in onda il 4 maggio è partita con il botto, difatti Gemma ha finalmente conosciuto Sirius, il giovane 26enne che ha corteggiato la Galgani proprio attraverso la formula della scrittura. Naturalmente la conferma dell’età e il fatto che la dama torinese abbia accettato la corte del ragazzo, ha scatenato le critiche e l’ira di tutti, sia dentro lo studio, con Tina Cipollari che ne ha dette di tutti i colori ad entrambi, sia fuori lo studio, con piogge di attacchi e insulti, sia per Gemma che per Sirius, arrivati via social.

Una volta conosciuta la vera identità del giovane, all’anagrafe Nicola Vivarelli, subito sono partite le ricerche, da parte dei più curiosi, per conoscere qualcosa in più sul suo conto. I profili Instagram e Facebook di Sirius, sono stati setacciati in lungo e in largo e proprio dal social network di Mark Zuckerberg è emerso un particolare davvero interessante, che non è sfuggito ai più attenti.

Dal profilo del ragazzo è venuto fuori uno scatto che ritrae un giovanissimo Nicola in compagnia dell’opinionista del trono classico di “Uomini e Donne”, Jack Vanore. Fino a qui nulla di male se non fosse che alla foto sono seguiti commenti stucchevoli e offensivi da parte di Vivarelli proprio ad indirizzo di Vanore.

Inizialmente, allo scatto postato da Nicola un suo amico ha commentato: “Mi sa che lui ti batte a braccio di ferro“, in riferimento al braccio muscoloso mostrato da Jack. Vivarelli, dopo aver confermato e averci scherzato su, ha scritto: “Ahahahahah! Un co***e di Uomini e Donne”. Va precisato che il tutto risale a diversi anni fa, ma adesso che anche Sirius fa parte di “Uomini e Donne”, cosa ne penserà la redazione? Che il ragazzo abbia cambiato idea? Ipotesi altamente probabile.