Uomini e Donne, l’incontro tra Sirius e Gemma scatena l’ira di Tina che attacca il cavaliere: "Mi fai schifo"

Gemma Galgani è tornata protagonista della nuova puntata settimanale di Uomini e Donne – in onda lunedì 4 maggio 2020 – che, stavolta, è stata registrata negli studi Elios di Roma, location abituale del Trono Classico e del Trono over. Dopo giorni di messaggi virtuali, la dama torinese ha potuto finalmente incontrare il suo giovane corteggiatore Sirius, che aveva fatto molto scalpore quando aveva rivelato la sua età, cioè 26 anni.

Nonostante i suoi anni Siriua si era definito come un ragazzo d’altri tempi, con l’intenzione di avere al suo fianco una donna semplice, allegra proprio come la torinese. Prima di rivedersi in studio, Gemma e Sirius hanno fatto un’esterna, dove il corteggiatore si è presentato con la divisa di ufficiale della Marina, sua divisa d’ordinanza.

Caos in studio: Tina Cipollari fuori controllo contro Nicola

In barba ai tanti che ipotizzavano che Sirius fosse un bluff, Gemma ha potuto rivedere il suo spasimante nella puntata odierna del dating show, dove Sirius si è materializzato, mettendo a tacere una volta e per tutte le malelingue. Nicola, questo è il vero nome di Sirius, ha portato alla dama torinese due presenti: un mazzo di calle, che simboleggiano la purezza della donna, e una spilla a forma di ancora, un regalo che gli fece la madre del ragazzo in occasione del primo imbarco.

L’entrata in studio di Nicola ha scatenato, neanche a dirlo, la reazione furiosa di Tina Cipollari, ma non solo, perché sono stati in tanti a manifestare delle perplessità sulla buona fede del ragazzo. “L’età non conta niente, tutto è nato attraverso la scrittura. Gemma mi ha preso sin da subito“, ha ribadito Sirius, che sembra attratto dalla sensualità, l’assenza di volgarità ed il self control che dimostra la dama, ma anche la sua lucidità e compostezza davanti agli attacchi delle sue colleghe di parterre.

Tina è stata un fiume in piena, rappresentando a suo modo non solo i dubbi riguardanti la sincerità dell’uomo, ma sottolineando anche che tra Gemma e Nicola ci sono 44 anni di differenza; la madre del corteggiatore ha 51 anni, mentre Gemma ha 70 anni. Insomma ancora una volta a Uomini e Donne si apre un dibattito molto acceso sull’opportunità di un amore con così tanta differenza di età.

Mentre Tina ha sparato a zero sul corteggiatore dicendo: “Mi fai schifo, ma non hai vergogna di corteggiare un’anziana?” – per poi aggiungere – “Ma quanti anni ha tua madre?“, Gianni ha rilanciato chiedendo a Nicola se si immaginava dei momenti d’intimità con la dama torinese, la prima donna senior che frequenta. Anche Valentina Autiero ha tuonato contro il ragazzo, apostrofandolo con un sonoro “farabutto“.