U&D, un’ex di Sirius lo accusa: "Mi ha lasciata perché ero molto più grande di lui"

In queste settimane a “Uomini e Donne“, sul web e sui giornali, non si fa altro che parlare di “Sirius“, alias Nicola Vivarelli, corteggiatore 26enne di Gemma Galgani che di anni ne ha ben 70. Naturalmente questa conoscenza, come amano definirla i diretti interessati, non è stata vista di buon occhio, la principale detrattrice è Tina Cipollari, ma il suo pensiero è condiviso da molti.

La differenza di età tra Nicola e Gemma è tantissima, ben 44 anni e naturalmente nessuno ha creduto alla veridicità delle intenzioni del giovane, così come aspramente è stata criticata la Galgani per aver accettato la corte di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. Nel momento in cui è stata rivelata l’identità di Nicola, subito si è cercato di capire chi fosse e diverse questioni particolari, sul suo conto, sono venute fuori.

Una nuova segnalazione ha investito Vivarelli – già protagonista delle rivelazioni di una sua ex – e anche questa volta è un’altra sua ex fiamma a parlare. La donna ha chiacchierato via social con Amedeo Venza, raccontando la sua esperienza con il giovane, finita non proprio nel migliore dei modi e ha chiesto a Venza di rimanere nell’anonimato, non pubblicando il suo nome. Si tratta di una donna di 47 anni, che all’epoca della relazione era impegnata e con 2 figli a carico.

Le sue parole sono state: “Io sono una donna di 47 anni. Un pò di tempo fa ho avuto una storia con Nicola e ti garantisco che è lì solo per farsi notare perché quando ha deciso di interrompere la relazione, lo ha fatto attraverso un messaggio attribuendo la colpa alla questione anagrafica. Devi anche sapere che io ero una donna impegnata con due figli“.

Insomma, stando alle parole della donna per Gemma non arrivano buone notizie, dato che la storia con Nicola è terminata a causa della differenza di età e tra la Galgani e Sirius tale differenza è davvero tanta. Venza ha inoltre dichiarato che la conversazione è andata avanti leggendo alcuni messaggi e dunque confermerebbe che Vivarelli è a “Uomini e Donne” solo per visibilità e non perché realmente interessato alla dama torinese.