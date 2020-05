Uomini e Donne, parla l’ex fidanzata di Sirius: "Gli interessa solamente farsi vedere"

Nicola Vivarelli, conosciuto con lo pseudonimo di Sirius, si trova improvvisamente al centro della ribalta. Il modello alcune settimane fa ha iniziato a corteggiare Gemma Galgani, la dama del trono over di “Uomini e Donne”, durante il format della trasmissione incentrata unicamente sulle chat a causa delle limitazioni sul Coronavirus.

Solamente in questi giorni, dinanzi alle telecamere, abbiamo potuto scoprire il volto di Sirius, dimostrando a tutti che non stava mentendo sul suo conto. Nicola Vivarelli ha 26 anni ed è un Ufficiale di Marina e su Instagram dichiara anche di essere un modello e “brand promoter” facente parte di un’agenzia. Il giovane ha deciso di voler corteggiare Gemma Galgani nonostante tra loro intercorrono 44 anni di differenza.

L’intervista alla ex fidanzata di Sirius

Come si poteva immaginare, sul suo conto sono piovute numerose accuse. In queste ore il sito “Fanpage” ha intervistato Chiara Vannucci, ex fidanzata di Sirius, in cui dichiara che dietro a questa scelta potrebbe esserci il suo desiderio di farsi vedere dinanzi alle telecamere.

Infatti, sulla conoscenza tra lui e Gemma Galgani dichiara: “Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia”.

Rivela che questo provino è stato fatto quando i due erano ancora amici e non una coppia. Chiara ammette di essere stata contattata dalla redazione per fare una seconda intervista, decidendo però di non presentarsi. Nicola invece, come dichiara la sua ex fidanzata, sarebbe stato rifiutato e per questo ci rimase molto male.

Nonostante il pessimismo, la ragazza vuole credere alla sua sincerità: “Ci siamo lasciati in malo modo per questioni che non mi va di approfondire. Se vorrà, lo farà lui. Mi auguro sia sinceramente interessato a Gemma. Com’è che si dice? L’amore non ha età”.