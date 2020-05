U&D, la vera identità di Sirius e foto inedite: un particolare potrebbe gettare Gemma nello sconforto

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda lunedì 4 maggio, abbiamo assistito all’entrata in studio di Sirius, il giovane 26enne venuto per conoscere Gemma Galgani e iniziare con lei una relazione. Grazie alle anticipazioni della puntata del 5 maggio pubblicate su Witty Tv, siamo venuti a conoscenza del fatto che Tina Cipollari continuerà la sua protesta sempre più convinta che questa situazione sia alquanto inverosimile.

Parallelamente a tutte le polemiche nate intorno all’enorme differenza di età tra di i due – di ben 44 anni – sul web è spuntato il vero nome del prestante cavaliere arrivato per la dama torinese: Nicola Vivarelli. Non solo, il ragazzo ha anche un profilo Instagram con molte foto che mettono in luce tutta la sua prestanza fisica che ha lasciato senza fiato la Galgani.

Uomini e Donne, per Gemma la delusione potrebbe essere dietro l’angolo

Se, però, queste foto confermano l’identità del giovane, allo stesso tempo contribuiscono ad alimentare i dubbi circa il suo reale interesse per la dama torinese e su un eventuale sviluppo della loro relazione. Altre informazioni sono giunte sul “generale gentiluomo”.

Nicola è toscano, precisamente residente a Forte dei Marmi ed è terzo ufficiale della Marina Mercantile, ma non è tutto e qui cominciano a complicarsi un po’ le cose. Il giovane corteggiatore, infatti, nel suo profilo ha specificato di essere “Model e brand promoter“, in altre parole “modello e influencer”.

Fin qui nulla di strano, se nonché all’interno della sua biografia campeggiava anche il nome di un’agenzia, come riporta il sito “GossipeTv“. Un particolare, però, potrebbe far insospettire Gemma: non appena il suo indirizzo social ha iniziato a farsi largo sul web, ecco che come per magia tutti i dati per contattare Nicola – email e indirizzi internet – sono spariti dalla sua pagina ufficiale.

Questo potrebbe essere un caso fortuito, oppure dietro ci potrebbero essere altre ragione. Staremo a vedere se, con il suo solito puntiglio certosino, la Galgani vorrà mettere in chiaro questo particolare e chiedere spiegazioni al suo corteggiatore nuovo di zecca.