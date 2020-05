U&D, anticipazioni 5 maggio: Gemma e Barbara ai ferri corti, Tina contro Sirius. In studio anche Giovanna Abate

Il trono over di “Uomini e Donne” torna domani martedì 5 maggio su Canale 5 e di nuovo protagonista sarà la controversa decisione di Sirius di conoscere Gemma Galgani. Il prestante ragazzo si è palesato nella puntata andata in onda oggi 4 maggio e ha sollevato un vespaio di polemiche sia su internet che all’interno dello studio della trasmissione.

Nella prossima puntata Tina Cipollari continuerà a sostenere il suo disappunto e sconcerto riguardo alla decisione di Gemma e Sirius di continuare la loro conoscenza, tra i due ricordiamo che ci sono ben 44 anni di differenza.

Uomini e Donne, la Cipollari continua l’attacco a Gemma e a Sirius

In pratica la Cipollari chiede al ragazzo cosa penserà la madre nel vederlo corteggiare una donna che potrebbe essere quasi sua nonna, come età. Aggiungendo poi che se le dovesse ritrovarsi in una situazione del genere nel futuro con uno dei suoi figli – ricordiamo infatti che la Cipollari ha 3 figli maschi nati durante il suo matrimonio con l’hair stylist Kikkò Nalli, attualmente impegnato con la modella Ambra Lombardo – si domanderebbe che tipo di madre sia stata. Queste parole rendono l’idea di come l’opinionista sia totalmente contraria a questa nuova situazione sentimentale di Gemma.

Ci sarà anche una sfilata che metterà alla prova le doti artistiche delle dame, compresa la Galgani che sarà di nuovo bersagliata da Tina: “Se non sei in grado di fare un numero, non lo fare!“, tuonerà la Cipollari ad una Gemma vestita con una camicia bianca e un cappello nero.

La bionda opinionista non sarà l’unica a criticare la torinese, infatti in collegamento ci sarà Barbara De Santi pronta a dire la sua sul nuovo arrivato della Galgani, che le risponderà: “Ma come ti permetti di dire portatela via… ma che sono un pacco postale?“.

In studio entrerà anche Giovanna Abate e incontrerà uno dei suoi misteriosi corteggiatori. Non è ancora dato sapere se sarà L’Alchimista o Leonardo ad avere il piacere di guardare negli occhi la bella tronista, ma basterà aspettare la puntata in onda domani alle 14.45 sempre su Canale 5.