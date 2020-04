U&D, Ida e Riccardo: nozze rinviate causa Coronavirus

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ritornati in video-collegamento a “Uomini e Donne” per fare una sorpresa all’amica di sempre Gemma Galgani, sostenendola nel percorso di ricerca di un nuovo amore, tra i tanti corteggiatori che la contattano via chat. La storia d’amore di Ida e Riccardo non è stata sempre rose e fiori, anzi, ha vissuto, come in molti sapranno, più di una battuta di arresto e costellata da tante incomprensioni, litigi, reciproche insoddisfazioni.

Nonostante tutto, l’ultima volta che sono stati negli studi Elios, Riccardo si era presentato davanti alla compagna con un anello, un simbolo inequivocabile del desiderio di proseguire insieme il loro percorso d’amore. Matrimonio si o no? Ida e Riccardo hanno tenuto i fan in sospeso. Di certo sappiamo che i due stanno trascorrendo la quarantena insieme a Brescia, città dove risiede e lavora Ida.

Nozze rimandate per Ida e Riccardo

Nel corso di alcune recenti Instagram Stories tra Guarnieri e l’amico Sossio Aruta – reduce dalla partecipazione alla quarta edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” – si è appreso qualcosa di più circa i progetti matrimoniali della Platano e del tarantino, benimanini di “Uomini e Donne“.

La drammatica situazione emergenziale che sta colpendo l’Italia intera a causa del Coronavirus ha indotto Ida e Riccardo a rimandare a data da destinarsi i preparativi per il matrimonio. Riccardo ha spiegato in una recente diretta Instagram che i tempi non permettono né a lui né a Ida di poter fare progetti futuri.

“Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque?“, ha commentato il tarantino per poi aggiungere, “Sappiamo benissimo com’è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato!“. I fan della coppia possono quindi mettersi il cuore in pace, poiché non ci sarà nessun matrimonio nel 2020; i due sono comunque stati scelti da Maria De Filippi per far compagnia a Gemma nelle prossime puntate, attraverso dei brevi video interventi per indirizzare l’amica sulla scelta più giusta per lei.

Nelle sue Instagram Stories con Sossio, Riccardo è stato costretto a commentare la partecipazione di Gemma in questa nuova edizione rivisitata, e mentre l’ex calciatore si augurava che questo per Gemma fosse l’anno giusto per trovare marito, nella speranza che la quarantena le porti fortuna, Riccardo ha tentato non solo di difendere l’amica, ma si mostrava anche visibilmente imbarazzato dalle parole di Aruta.

Chissà se Gemma riuscirà a trovare l’amore tra i tanti corteggiatori che le scrivono. Al momento la dama è stata costretta ad incassare un altro duro colpo, poiché alcune indagini del giornale di gossip “Novella 2000” hanno portato a smascherare uno dei suoi pretendenti, OcchiBlu che sembra essere un fake.