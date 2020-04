U&D, duro colpo per Gemma Galgani: presa in giro da un suo pretendente

Da lunedì 20 aprile 2020 “Uomini e Donne” è tornato con una formula del tutto rivoluzionata, abbandonando gli studi Elios e la composizione di parterre contrapposti, optando piuttosto per un programma incentrato sulle protagoniste assolute del trono classico e over, ovvero Giovanna Abate e Gemma Galgani.

Ad intrattenere per prima il grande pubblico televisivo è stata in questi giorni la dama torinese, che si è confrontata con un nuovo modo di conoscenza dei suoi pretendenti, rigorosamente via chat e con video, tutto questo per rispettare l’obbligo del distanziamento sociale, necessario per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Gemma Galgani presa in giro dal suo pretendente

La settantenne Gemma Galgani, dopo aver incassato l’ennesimo rifiuto – Algimiro ha deciso di tirarsi indietro e non proseguire la conoscenza della dama -, è più che mai determinata a mettersi nuovamente in gioco per trovare l’amore. Come è stato premesso anche da Maria De Filippi in occasione della prima puntata settimanale, questa nuova modalità di conoscenza virtuale può celare anche delle incognite, tra le quali quella di imbattersi in persone che in realtà vogliono solo prendersi gioco della Galgani, dunque dicono solo delle colossali menzogne.

Tra i primi a proporsi alla Galgani è stato un pretendente, che ha scelto come nickname OcchiBlu; sin da subito il nuovo pretendente ha fatto un corteggiamento molto audace e ricco di doppisensi, inviando alla dama anche dei frammenti di immagini che lo rappresenterebbero. A 24 ore dall’inizio della prima puntata settimanale spuntano già le prove del fatto che OcchiBlu stia mentendo.

Il cavaliere ha dichiarato di avere 38 anni e dimostrato una certa abilità oratoria che ha incuriosito ed intrigato la torinese. Il misterioso cavaliere ha inviato a Gemma degli stralci di immagini raffiguranti alcune parti del suo corpo, come gli occhi azzurri, che hanno trovato l’apprezzamento della dama e non solo.

Nonostante la grande differenza d’età però Gemma ha deciso di proseguire la conoscenza via chat. La foto fornita dal presunto pretendente di Gemma è stata accuratamente analizzata dal popolare giornale di gossip Novella2000 che ha notato il fatto che gli occhi che OcchiBlu spaccia per suoi, sono in realtà di un celebre attore, Armie Hammer, protagonista di una pellicola cinematografica “Chiamami col tuo nome“, film del 2017 diretto da Luca Guadagnino.

Gemma dovrà quindi fare i conti con un’altra doccia fredda. OcchiBlu è quindi un truffatore, che potrebbe essersi messo in contatto con la dama solo per una burla. Gemma riuscirà a rendersi conto in tempo di questa doppia identità oppure continuerà a credere alle parole del suo pretendente?