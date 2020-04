U&D, anticipazioni 20 aprile: Gemma Galgani riceve la sorpresa di Ida e Riccardo

Maria De Filippi torna in video lunedì 20 aprile 2020 con una nuova attesissima puntata del dating show Uomini e Donne, che è stato completamente ripensato e rivisto in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia sanitaria imposte dall’emergenza Coronavirus. Stando alle anticipazioni trapelate riguardanti le registrazioni del nuovo appuntamento, la prima a tornare in video sarà la protagonista indiscussa del Trono Over, Gemma Galgani, che dovrà misurarsi con nuovi pretendenti attraverso messaggi scritti e video, ma anche contrastare l’immancabile irruenza della sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari.

Mancano poche settimane alla chiusura stagionale di Uomini e donne, ma nonostante ciò la produzione non ha voluto lasciare i fan del programma, che torneranno quindi ad appassionarsi con le storie d’amore dei vari protagonisti, ma anche divertirsi con le gag spesso irriverenti tra la Cipollari e la Galgani.

Gemma Galgani riceve una sorpresa da Ida Platano e Riccardo Guarnieri

La nuova location del programma non sarà più quella degli studi Elios, bensì la piccola ed accogliente casetta dei protagonisti della scuola di talenti di Amici. La torinese proverà quindi a trovare l’amore chattando sul computer con nuovi pretendenti, ma a controllare e commentare il suo operato saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sapranno consigliarla per il meglio?

Le anticipazioni della puntata del 20 aprile rivelano inoltre che Gemma riceverà due special guest, ovvero l’amica di sempre, Ida Platano, e Riccardo Guarnieri. La dama ed il cavaliere, come in tanti sapranno, hanno lasciato il programma qualche mese fa, per far vivere la loro storia – complicata e altalenante – lontano dai riflettori degli studi televisivi.

In realtà, Ida e Riccardo, nonostante l’allontanamento dalla tv, sono sempre molto amati e seguiti dal grande pubblico televisivo, che non manca occasione per seguire i due beniamini sui profili social della coppia. Ida e Riccardo saranno in collegamento da Brescia, dove abita l’hairstylist e dove il cavaliere ha deciso di trasferirsi per vivere al fianco della sua compagna.

La Platano e Guarnieri aggiorneranno i telespettatori su come stanno trascorrendo questi giorni così speciali, durante i quali non sono mancati momenti di attrito e infinite discussioni. Per amore di pace però sembra che Riccardo abbia ceduto in più di un’occasione, un modo per evitare ulteriori fratture con la sua amata.