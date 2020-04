Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 aprile: Tina Cipollari indossa una mascherina con il volto di Gemma Galgani

Il 20 aprile andrà in onda la prima puntata del nuovo format di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ritorno sembra essere stato voluto soprattutto da Mediaset, poiché la rete vuole recuperare lo share perso nelle scorse settimane a causa delle restrizioni del Coronavirus.

In questa nuova tipologia di “Uomini e Donne” sono presenti solamente Giovanna Abate e Gemma Galgani, che vengono corteggiate a distanza, con l’ausilio delle chat e messaggi vocali. Al momento non si conosce nient’altro, ma sulla pagina Instagram del dating show la redazione pubblica due video che anticipano i primi particolari.

Il primo video sulla prima puntata

Il primo video pubblicato si apre con Gemma Galgani che, seduta dietro ad una scrivania con un notebook, dove probabilmente riceverà i messaggi dei suoi corteggiatori, saluta Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due opinionisti storici della trasmissione collegati via Skype.

Ma sin da subito Gemma Galgani, punzecchiata da Maria De Filippi, lancia una frecciatina a Tina: “Tina? Non riesco a vederla bene. Pensavo ci fosse un ologramma qua in queste pareti, invece è proprio vera?”. Ma l’opinionista risponde a tono: “Gemma non sei nella Casa del Grande Fratello. Siamo a Uomini e Donne, non sei in collegamento con il GF”.

La mascherina di Tina Cipollari

Nel secondo video invece, come riportato anche dalla didascalia Instagram, Gemma Galgani stava scegliendo la password del suo notebook: “Memorizzare le password è sempre un problema, però questa sicuramente la ricorderemo”. Infatti la dama, per accedere al suo dispositivo, ha scelto come password “la scintilla dell’amore”, poiché pensa di poter dare ancora tanto amore.

Tina invece si presenta sul posto, ovviamente rispettando sempre la distanza di sicurezza, indossando la mascherina con il volto di Gemma Galgani. Da questo duro scontro, visibile collegandosi ai social della trasmissione, si può già presagire che ci saranno i soliti battibecchi.