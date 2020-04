Uomini e Donne, Gemma Galgani sulla nuova versione: "Tante aspettative"

Una dei volti più amati di “Uomini e Donne” è sicuramente Gemma Galgani. La dama piemontese, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, ha continuato ad aggiornare i suoi tantissimi fan grazie alle stories e ai post pubblicati su Instagram. Il dating show di Maria De Filippi sta per ritornare in una nuova versione su Canale 5 dando la possibilità ai telespettatori di seguire le vicende dei propri beniamini.

A commentare la nuova versione della trasmissione, ci ha pensato proprio Gemma Galgani che ha esordito così: “So davvero poco, è un incontro al buio. La conoscenza attraverso una chat, per me è una cosa nuova. Porta ad un livello più approfondito. Ho molte aspettative e tanta curiosità”. Come tutti sapranno in seguito alle ultime notizie circolate nei giorni scorsi, Gemma e Giovanna Abate saranno le due protagoniste di questa nuova versione del dating show.

In molti, sui social network, parlavano anche della possibilità di rivedere anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due saranno presenti, a distanza, attraverso un collegamento Skype. Per gli appassionati degli scontri esilaranti tra la vamp di Viterbo e la dama piemontese, sicuramente avranno la possibilità di assistere a dei nuovi scontri in modalità virtuale.

Le ultime registrazioni

Su Canale 5 tornerà il consueto appuntamento con “Uomini e Donne“. Così come chiarito anche dalla redattrice Raffaella Mennoia, i telespettatori assisteranno ad un’intera settimana del trono classico. Tali puntate sono state registrate prima del Decreto Ministeriale che ha sancito l’emergenza sanitaria in Italia.

Giovanna Abate sarà al centro delle dispute tra i suoi corteggiatori e proprio questi saranno gli stessi che tenteranno il tutto per tutto al fine di conquistarla anche nella sua versione social. In quella circostanza, non potranno svelare la loro identità ma dovranno provare a conquistarla solo attraverso il mezzo della scrittura virtuale.